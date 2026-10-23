Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău intră în reparație. Blocul central al instituției va fi izolat termic, ferestrele și ușile vor fi schimbate, iar pe acoperiș vor fi instalate panouri fotovoltaice. În urma intervențiilor, consumul de energie în instituția medicală ar urma să scadă cu aproximativ 40 la sută. Lucrările fac parte dintr-un program mai amplu, în urma căruia zece spitale din Chișinău și Bălți vor fi eficientizate energetic.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Lucrările au început în luna august. Cum putem observa de aici de pe șantier mai multe geamuri deja au fost demontate pentru a putea fi schimbate. Totodată pereții vor fi izolați termic. Proiectul prevede și instalarea panourilor fotovoltaice.”

Proiectul prevede reparația blocului central, în care sunt internate în jur de 320 de persoane, dar și secția pentru copii, aflată într-un sediu separat.

Andrei EȘANU, DIRECTORUL INTERIMAR AL SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE: „Anul trecut am cheltuit circa 5 milioane de lei pentru energie electrică și circa 6 milioane de lei pentru căldură. Ceea ce înțelegem că din acest proiect datorită eficientizării energetice, va fi circa 40% reducere a consumului.”

Ala Bozacovschi, care lucrează de 40 de ani în spital, spune că, în sezonul rece, sunt nevoiți să se îmbrace mai gros pentru a face față frigului.

Ala BORZACOVSCHI, ASISTENTĂ SUPERIOARĂ: „E foarte frig. Este foarte binevenit. Ne îmbrăcăm, de încălțăm gros. Vrem să ne încălzim, dar nu prea putem fiindcă cheltuim lumină.”

Serghei BACIU, ASISTENT SUPERIOR: „Au promis că vor schimba și geamuri, și uși, să izoleze toată clădirea. Eu cred că vor fi și economii.”

Proiectul prevede și modernizarea sistemelor de ventilare, a rețelelor de apă și canalizarea, renovarea grupurilor sanitare, înlocuirea lifturilor, dar și reparația capitală a unei secții.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „În Secția de diagnosticare și reabilitare medicală au loc lucrări capitale de reparație. A fost dată deja jos tencuiala de pe pereți, dar și scoasă podeaua. Urmează și alte lucrări, inclusiv termoizolarea clădirii.”

Lucrările urmează să fie finalizate în 18 luni. Renovarea face parte dintr-un program de investiții de 72,4 milioane de euro, destinat modernizării și eficientizării energetice a zece spitale din Chișinău și Bălți. Deocamdată, lucrările au început în două instituții medicale: Spitalul Clinic de Psihiatrie și Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”.

Dorin JUNGIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „250 de milioane de kilowati ori anual. Acestea ar fi economiile estimate la această etapă. În unele spitale din aceste 10, amploarea lucrărilor va fi mult mai mare.”

Programul este finanțat de sprijinul Uniunii Europene, Băncii Europene de Investiții, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și al Guvernului Republicii Moldova.