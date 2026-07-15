Ministrul Sănătății în exercițiu, Emil Ceban, spune că salariile angajaților Spitalului Clinic Republican nu au fost reduse. Potrivit acestuia, a fost diminuată doar componenta variabilă a salariului, adică bonusul acordat în funcție de indicatorii de performanță.

Emil CEBAN, MINISTRUL INTERIMAR AL SĂNĂTĂȚII: „Se vorbește despre componenta variabilă a salariului și anume indicatorii de performanță, care sunt apreciați trimestrial.”

„Pur și simplu, acești indicatori de performanță au fost reevaluați și micșorați, dar la salariu nu a umblat nimeni absolut.”



Potrivit ministrului, indicatorii de performanță sunt evaluați la fiecare trei luni și pot fi modificați în funcție de bugetul instituției. La Spitalul Republican, aceștia au fost reduși cu aproximativ 10 la sută pentru a evita acumularea datoriilor. Precizările vin după ce în spațiul public au apărut informații că unii medici și asistenți medicali au primit lefuri mai mici pentru luna trecută.