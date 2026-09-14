La o zi după accidentul produs în raionul Strășeni, starea fetiței de 6 ani rămâne extrem de gravă. Victima este internată în secția de terapie intensivă a Institutului Mamei și Copilului. Între timp, poliția a stabilit și cine se afla la volanul mașinii. Este vorba de mama fetiței. Femeii i-au fost prelevate probe de sânge pentru a stabili dacă aceasta consumase alcool, care încă nu sunt gata. În automobil se afla și tatăl copilei, despre care oamenii legii a stabilit încă ieri că era în stare de ebrietate.

Fetița de 6 ani a fost transferată ieri de la Spitalul din Strășeni la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, în stare extrem de gravă. Medicii spun că starea copilei nu s-a îmbunătățit, fiind inconștientă.

Maxim CAZACU, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL IMC: „Starea pacientei actualmente este foarte gravă. Este internată în cadrul unității de terapie intensivă și se află sub supraveghere medicală continuă. La moment nu este conștientă, a suferit mai multe traumatisme.”

Accidentul s-a produs ieri, în jurul orei două dimineața, în apropierea localității Făgureni, raionul Strășeni. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, automobilul ar fi derapat de pe drum, din motive neclare încă. Apoi a ajuns într-un canal de scurgere a apei. În urma impactului, un bărbat de 39 de ani, soția acestuia de 37 de ani, și fiica lor de 6 ani au fost fost răniți.

Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital. În același timp, părinții fetiței se află în stare de gravitate medie, în secția de chirurgie a Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău. Bărbatul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a indicat o concentrație de aproape șase ori peste limita legală. Au fost prelevate probe de sânge și de la femeie, iar rezultatele încă nu sunt gata. În urma probelor acumulate de polițiști s-a stabilit că în momentul impactului la volanul mașinii se afla mama fetei. Cercetările continuă.