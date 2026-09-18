Știință, tehnologie și inovație pentru tinerii din Moldova: cinci centre de tineret din Ungheni, Taraclia, Edineț, Călărași și Grătiești vor pilota servicii STEAM

Adolescenții și tinerii din Ungheni, Taraclia, Edineț, Călărași și Grătiești vor avea acces la noi activități practice în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei, artelor și matematicii. Centrele de tineret din cele cinci localități au fost selectate pentru dezvoltarea și pilotarea unui nou serviciu STEAM.

Programul este implementat cu sprijinul financiar al Guvernului Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW. Proiectul are un buget total de aproximativ 500.000 de euro și se va desfășura pe o perioadă de trei ani.