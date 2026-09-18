Adolescenții și tinerii din Ungheni, Taraclia, Edineț, Călărași și Grătiești vor avea acces la noi activități practice în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei, artelor și matematicii. Centrele de tineret din cele cinci localități au fost selectate pentru dezvoltarea și pilotarea unui nou serviciu STEAM.
Programul este implementat cu sprijinul financiar al Guvernului Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW. Proiectul are un buget total de aproximativ 500.000 de euro și se va desfășura pe o perioadă de trei ani.
În primul an, investițiile vor ajunge la aproximativ 200.000 de euro. Fiecare dintre cele cinci centre va beneficia de un pachet de suport destinat dezvoltării și pilotării serviciului STEAM.
Acesta va include resurse educaționale și metodologice, echipamente și materiale necesare pentru activități, precum și programe de instruire și mentorat pentru lucrătorii de tineret.
Centrele vor primi, de asemenea, asistență tehnică pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea serviciilor și vor avea posibilitatea să facă schimb de experiență și să colaboreze între ele.
Tinerii vor putea participa la competiții STEAM și vor avea posibilitatea de a obține sprijin financiar pentru implementarea soluțiilor pe care le vor dezvolta.
Cinci centre, selectate dintre 16 participante
La concurs au depus dosare 16 centre de tineret. Selecția s-a desfășurat în două etape: evaluarea dosarelor și interviul.
Comisia a analizat experiența și capacitatea centrelor, infrastructura disponibilă, relevanța serviciilor propuse, posibilitățile de implicare a tinerilor, dar și perspectivele de sustenabilitate și incluziune.
Un criteriu important a fost distribuția teritorială, astfel încât noile oportunități să ajungă și în comunitățile în care accesul tinerilor la astfel de resurse este mai redus.
Centrele selectate sunt:
Centrul Municipal pentru Tineri Ungheni;
Centrul de Tineret Taraclia;
Centrul de Tineret Edineț;
Centrul Municipal de Tineret Călărași;
Centrul de Tineret Grătiești.
„Vor putea răspunde mai bine intereselor și nevoilor tinerilor”
Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, noul serviciu va permite centrelor să-și diversifice activitățile și să creeze mai multe oportunități de învățare practică pentru tineri.
„Pilotarea serviciului STEAM va permite centrelor să-și diversifice activitățile și să răspundă mai bine intereselor și nevoilor tinerilor. Instituțiile selectate vor beneficia de dotări, instruire și sprijin pentru dezvoltarea noilor servicii”, a declarat Marcel Marin, șeful Direcției politici în domeniile tineret și sport din cadrul MEC.
În perioada următoare, reprezentanții celor cinci centre vor participa la activități de pregătire și planificare. În cadrul acestora vor fi stabilite calendarul și etapele de dezvoltare și pilotare a serviciilor STEAM.