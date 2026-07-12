O hotărâre a Curții Constituționale din 9 iulie a pus punctul pe i în privința unor limite ale funcționării Unității teritorial-administrative Găgăuzia. Astfel, autoritățile de la Comrat nu vor putea decide, printre altele, componența comisiei electorale sau numirea șefului poliției din autonomie. Imediat, sute de postări de social media, unii politicieni din Găgăuzia și surse apropiate propagandei Kremlinului au denunțat „atacarea” sau chiar „lichidarea” autonomiei găgăuze, iar Chișinăul i-ar fi retras dreptul de a organiza alegeri și de a avea propriile instituții. Experții în drept constituțional Alexandru Tănase și Alexandru Arseni califică aceste afirmații drept manipulări și dezinformări care denaturează conținutul real al hotărârii CC. În realitate, Curtea nu a anulat autonomia Găgăuziei, ci a declarat neconstituționale unele prevederi privind controlul asupra organelor electorale și asupra unor instituții ale statului, motivând că acestea țin de exercitarea suveranității Republicii Moldova, scrie stopfals.md

Avalanșă de acuzații despre „atacul asupra autonomiei”

Chiar în ziua emiterii hotărârii CC, în mediul online a fost declanșat un val masiv și coordonat de mesaje care au prezentat decizia drept un atac asupra autonomiei Găgăuziei și a „statalității” Republicii Moldova.

Activistul politic din Găgăuzia Mihail Vlah a calificat hotărârea drept „o lovitură adusă statalității Republicii Moldova” (în original: «удар по государственности Молдовы»). „Un grup de foști membri ai partidului PAS dislocați în CC a decis excluderea Găgăuziei din procesul de desfășurare a propriilor alegeri. Guvernul cinic, obraznic și sărac ne-a uzurpat țara (în original: «Группа бывших членов партии PAS, внедренных в КС, решила исключить Гагаузию из процесса проведения собственных выборов. Циничная, наглая, проворовавшаяся власть узурпировала нашу страну»), a spus Vlah într-un mesaj publicat pe Facebook, Telegram și TikTok și preluat ulterior de surse afiliate oligarhului fugar Ilan Șor.

Fostul deputat PSRM Fiodor Gagauz spune că hotărârea este „un atac asupra Găgăuziei”, afirmând că „CC a început să demonteze temelia juridică a autonomiei Găgăuziei” (în original: «Конституционный суд начал разрушать правовой фундамент Гагаузии»). El acuză că „PAS mai întâi a creat criza juridică din jurul alegerilor din Găgăuzia, iar acum o folosește ca pretext pentru a limita autonomia” (în original: «PAS сначала сама создала правовой кризис вокруг выборов в Гагаузии, а теперь использовала его как повод для демонтажа автономии»), a scris Gagauz într-o postare pe Facebook, distribuită de unele pagini obscure.

Iar președintele Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Valentin Gaidarji, a declarat că decizia „nu este un act de justiție constituțională, ci o imixtiune politică grosolană și ilegală în drepturile și libertățile poporului găgăuz (în original: «не является актом конституционного правосудия, а представляет собой грубое неправомерное политическое вмешательство в права и свободы гагаузского народа»). El a cerut demisia președintei CC, Domnica Manole, pe care a acuzat-o de angajare politică.

„Atac raider asupra autonomiei”

Reacții similare au avut și reprezentanții opoziției pro-ruse din R. Moldova.

Deputatul socialist Grigore Uzun a calificat hotărârea ca un „atac raider asupra autonomiei” (în original: «рейдерская атака на автономию»). Același termen a folosit și Marina Tauber (fosta vicepreședintă a partidului Șor, declarat neconstituțional). PSRM a afirmat că decizia reprezintă „o acțiune politică menită să demonteze definitiv bazele autonomiei”, iar deputata comunistă Diana Caraman a declarat că hotărârea Înaltei Curții „provoacă o îngrijorare serioasă și condamnare. Un mesaj asemănător a fost publicat și de Partidul Comuniștilor. Lidera formațiunii Inima Moldovei, Irina Vlah, a calificat decizia drept „iresponsabilă”, afirmând că „ce au făcut cu Găgăuzia poate afecta întreaga țară” (în original: «то, что сотворили с Гагаузией, может затронуть всю страну»).

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