Primăria Chișinău anunță că a început lucrările de reparație a unui tronson al străzii Columna din sectorul Buiucani, între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazul. Proiectul prevede inclusiv amenajarea unei parcări cu aproximativ 50–60 de locuri.

Potrivit pretorului sectorului Buiucani, Vasile Moroi, lucrările includ frezarea asfaltului uzat, crearea unei parcări de circa 50–60 de locuri, amenajarea trotuarelor pietonale pe ambele părți.

Totodată, acesta a anunțat că va fi modernizat iluminatul nocturn.

„Astfel de intervenții finanțate din bugetul municipal al Primăriei Chișinău au drept scop îmbunătățirea infrastructurii rutiere și pietonale din sector”, se arată în comunicatul Primăriei.

Potrivit lui, lucrările se vor desfășura pe benzi, fără a fi necesară închiderea completă a drumului.