Lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere și pietonale de pe strada Gheorghe Asachi din Chișinău sunt în plină desfășurare. În prezent, muncitorii aștern primul strat de beton asfaltic, după ce vechiul strat de carosabil a fost frezat.

Potrivit directorului Î.M. Regia „Exdrupo”, Sergiu Tomița, lucrările de asfaltare au început după pregătirea carosabilului.

Parcări și iluminat public modernizate

Proiectul prevede și intervenții la infrastructura pietonală și amenajarea spațiului public. Vor fi renovate trotuarele, reamenajate locurile de parcare și modernizat iluminatul public.

De asemenea, pe strada Gheorghe Asachi urmează să fie instalat mobilier urban, astfel încât zona să devină mai accesibilă și mai confortabilă pentru locuitori.

Lucrări pentru o stradă mai sigură

Autoritățile municipale susțin că, după finalizarea lucrărilor, strada va oferi condiții mai bune atât pentru pietoni, cât și pentru conducătorii auto.