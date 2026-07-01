Vești bune pentru studenți. Începând cu 1 septembrie, bursele de la licență vor fi majorate cu cel puțin 40 la sută. Decizia a fost aprobată astăzi de guvern, iar cele mai mari creșteri îi vizează pe cei care studiază Medicina și Științele Educației.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Cele mai mari burse se vor acorda tinerilor care își fac studiile la Științele Educație și la Medicină. Bursele pentru ei vor ajunge la 4.565 de lei pe lună. Aceștia vor fi urmați de studenții care fac studii la specialitățile STEM, STEAM, asta înseamnă Arhitectură, Inginerie, Fizică, Chimie, Biologie, IT și multe altele. Aici bursele vor urca până la 2.855 de lei.”

Bursele vor crește pentru toți studenții de la licență, indiferent de specialitate. Bursa de categoria I va fi majorată de la 1.360 la 1.905 lei, cea de categoria a II-a va crește de la 1.160 la 1.625 de lei, iar bursa de categoria a III-a va ajunge de la 1.065 la 1.490 de lei.

Ca și până acum, valoarea bursei va depinde de rezultatele academice. Categoria I va fi acordată studenților cu media de cel puțin 8,5, categoria a II-a celor cu minimum 8,0, iar categoria a III-a celor care obțin o medie de cel puțin 7.