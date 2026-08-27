Statele Unite reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova. Mesajul vine din partea secretarului de stat american Marco Rubio, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței țării. Oficialul american subliniază angajamentul Washingtonului față de Republica Moldova și dreptul cetățenilor săi de a-și decide liber viitorul.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Republicii Moldova cu ocazia aniversării independenței sale”.

Oficialul american a subliniat că Washingtonul este „mândru să continue consolidarea parteneriatului” cu Republica Moldova și a evidențiat progresele înregistrate în ultimul an în cooperarea dintre cele două state.

„În ultimul an, țările noastre și-au aprofundat cooperarea într-o serie de domenii prioritare comune. Am extins relațiile economice, am consolidat securitatea la frontieră și am lucrat împreună pentru promovarea stabilității în regiune”, a declarat Marco Rubio.

Secretarul de stat american a reafirmat, totodată, angajamentul Statelor Unite față de suveranitatea și independența Republicii Moldova și a transmis cetățenilor țării noastre urări de pace, prosperitate și progres.

Mesajul a fost publicat de Departamentul de Stat al SUA pe 27 august, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.

Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței

Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent.