Chișinăul își sărbătorește în acest weekend cei 590 de ani de la prima atestare documentară. Festivalul „Te salut, Chișinău!” a transformat centrul capitalei într-o scenă a tradițiilor și muzicii populare, cu meșteri populari, bucate tradiționale și artiști din Republica Moldova și România. Astăzi atmosfera continuă cu muzică retro, iar mâine, în ultima zi a festivalului, scena va fi dedicată muzicii clasice.

Strada pietonală „Eugen Doga” s-a transformat într-o adevărată scenă de sărbătoare. Festivalul „Te salut, Chișinău!” a adunat numeroși vizitatori, inclusiv moldoveni reveniți acasă de peste hotare. Plimbarea prin centrul capitalei a fost completată de târgul meșterilor populari, unde au fost expuse bijuterii handmade, jucării din lemn, ii tradiționale și au fost organizate ateliere interactive.

Venită din satul Negrea, raionul Hâncești, Lidia Obleac a demonstrat cum se transformă lâna în țesături. A adus cu ea și un mic război de țesut din lemn.

Lidia OBLEAC, MEȘTER POPULAR: „Începe cu lâna spălată, o scărmănăm, o toarcem, o punem pe ghem. O facem scule, o vopsim, o întindem să se usuce, o punem pe vârtelniță și o tepănăm.”

Nicu Scutelnic a atras imediat atenția vizitatorilor, curioși să descopere tainele olăritului.

Nicu SCUTELNIC, PARTICIPANT LA FESTIVAL: „Fiecare persoană face o vază și o păstreză, o iau acasă.”

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Meșterii populari au organizat adevărate ateliere în aer liber, unde și-au prezentat meșteșugurile străvechi, iar unii dintre vizitatorii festivalului au putut să testeze și să încerce, cei mai curioși au fost desigur, copiii.”

„Construiesc niște vaze.”

Tradițiile, folclorul și artiștii din Republica Moldova și România au adunat în centrul capitalei sute de oameni.Publicul s-a bucurat de recitalurile Orchestrei Fraților Advahov, Zinaidei Julea, lui Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc și ale altor artiști. Pe scenă au urcat și ansamblurile „Mărțișor”, „Izvorașul” și „Plăieșii”, iar invitații speciali ai serii au fost Fuego și Andra.

„Iubim muzica populară, am cântat și am dansat aceasă muzică.

- În fiecare an venim la acestă sărbătoare. Suntem mândri de Chișinăul nostru.”

Angela Dodu a venit alături de rudele sale revenite acasă din Italia.

Angela DODU, ÎNVĂȚĂTOARE: „Suntem bucuroși că Moldova noastră naște în Casa Mare și renaște la Chișinău, care este inima.”

Dorina STIGĂRESCU, MOLDOVEANCĂ STABILITĂ ÎN ITALIA: „Nici nu m-am gândit că vom prinde așa un concert minunat.”

Festivalul ”Te salut, Chișinău!” se află la cea de-a VI-a ediție și va continua și mâine.