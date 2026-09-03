O mulțime de întreprinderi de stat, gestionate ineficient, și funcționari care ar fi încasat sute de mii de lei anual, cumulând, contrar legii, mai mult de trei funcții în consilii de administrație. Sunt doar câteva dintre neregulile depistate de comisia parlamentară, ce verifică gestionarea companiilor de stat, după cazurile de la Moldatsa. Deputatul Dinu Plângău, care este șeful comisiei, spune că a trimis deja Procuraturii Generale o parte din rapoarte.

Dinu PLÎNGĂU, ȘEFUL COMISIEI DE ANCHETĂ PRIVIND NEREGULILE ÎN ÎNTREPRINDERILE DE STAT: „1648 poziții în Consiliile de Administrare. În foarte multe cazuri, cel puțin pe anul curent, s-au constatat 6 abateri de la legislația in vigoare legate de transferul membrilor în Consiliul de Administrare și depășirea numărului de funcții în care o persoană poate fi în calitate de membru. Noi am depisat unele cazuri în care o persoană era și în 8, și în 9, și în 13 consilii de administrare.”

Asta deși limita legală permite unei persoane să facă parte din cel mult trei consilii de administrare.

Dinu PLÎNGĂU, ȘEFUL COMISIEI DE ANCHETĂ PRIVIDN NEREGULILE ÎN ÎNTREPRINDERILE DE STAT: „În multe cazuri, o singură persoană ca membru în consilii, mai multe consilii de administrare, putea încăsa 300, 350, 400 de lei anual.”

Ancheta parlamentară privind întreprinderile de stat a scos la iveală faptul că sunt întreprinderi care juridic încă există, dar nu mai activează din anii '90 sau 2000, altele sunt în procedură de lichidare de peste 20 de ani. Dinu Plîngău susține că o parte din rapoartele comisiei au ajuns la procuratură. Astăzi, Parlamentul a prelungit perioada de activitate a comisiei. Aceasta a fost creată la începutul lunii iulie în urma scandalului de la Moldatsa, atunci când s-a aflat despre salariile exagerate ale unor angajați de acolo, printre care verișoara Maiei Sandu, Anastasia Taburceanu. Scandalul s-a lăsat cu mai multe demisii, inclusiv a directorului Agenției Proprietății Publice.