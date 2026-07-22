Polițiștii din sectoarele Botanica, Buiucani și Rîșcani ale municipiului Chișinău au descoperit sute de plante de cânepă cultivate pe terenuri și în gospodării private. Plantele au fost ridicate, iar proprietarii terenurilor riscă sancțiuni conform legislației în vigoare.

Organele de drept au identificat mai multe culturi de cânepă în diferite locații din sectoarele Botanica, Buiucani și Rîșcani.

În urma verificărilor, polițiștii au ridicat sute de plante, care au fost transmise pentru efectuarea unei expertize de specialitate, pentru a stabili exact natura acestora și concentrația substanțelor interzise.

Proprietarii terenurilor, verificați de poliție

Persoanele care dețineau terenurile unde au fost depistate plantele sunt cercetate pentru a se stabili circumstanțele în care acestea au fost cultivate.

Poliția urmează să decidă măsurile legale în funcție de rezultatele expertizelor și de responsabilitatea fiecărui proprietar.

Avertisment pentru deținătorii de terenuri

Inspectorii reamintesc că cultivarea plantelor de cânepă poate constitui contravenție sau infracțiune, indiferent de suprafața cultivată sau de explicațiile oferite privind destinația acestora.

Totodată, proprietarii terenurilor au obligația legală de a cunoaște și de a preveni folosirea proprietăților lor pentru activități ilegale.