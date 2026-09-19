O expoziție de artă imersivă care aduce patrimoniul cultural național mai aproape de public poate fi vizitată, în aceste zile, la Parlamentul Republicii Moldova. Expoziția „Arta prinde viață” este organizată în perioada 14–30 septembrie, în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului Cultural și al activităților dedicate deschiderii parlamentare.

Expoziția reunește reproduceri ale unor lucrări semnate de zece artiști importanți pentru arta națională: Vladimir Ocușco, Dimitrie Sevastianov, Auguste Baillayre, Eugenia Maleșevschi, Ada Zevin, Igor Vieru, Valentina Rusu-Ciobanu, Mihail Grecu, Aurel David și Mihai Petric.

Operele prind viață prin realitatea augmentată

Elementul inedit al expoziției este tehnologia realității augmentate, care le permite vizitatorilor să interacționeze cu lucrările într-un mod diferit. Animațiile 2D și 3D realizate de artista Oxana Căpățînă completează operele cu imagini în mișcare, voce și efecte sonore.

La Parlament sunt prezentate reproduceri ale opt dintre cele zece lucrări animate în cadrul proiectului. Operele originale pot fi admirate la Muzeul Național de Artă al Moldovei, în cadrul expoziției de Artă Națională, unde pot fi explorate, de asemenea, cu ajutorul realității augmentate.

Pentru a accesa conținutul interactiv, vizitatorii trebuie să descarce gratuit aplicația Artivive, disponibilă în App Store și Google Play. Ulterior, camera telefonului este îndreptată spre lucrările marcate cu pictograma Artivive, iar conținutul digital asociat acestora apare pe ecran.

Expoziție organizată și cu ocazia aniversării Muzeului Național de Artă

Expoziția „Arta prinde viață” este prezentată la Parlament și cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la fondarea Muzeului Național de Artă al Moldovei.

Proiectul este o inițiativă a Muzeului Național de Artă al Moldovei, realizată în cadrul programului „Muzeele Viitorului”. Scopul acestuia este valorificarea patrimoniului cultural prin intermediul noilor tehnologii și crearea unor modalități moderne de interacțiune a publicului cu operele de artă.

Expoziția poate fi vizitată până la 30 septembrie, în holul de la parter al Parlamentului Republicii Moldova.