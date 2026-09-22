Mai multe persoane sunt cercetare în stare de libertate fiind bănuite că au tăiat ilegal copaci de diferite specii din pădurile localităților Baroncea, Gribova și Dominteni. Polițiștii din Drochia împreună cu inspectorii de mediu au ridicat aproximativ 20 m³ de masă lemnoasă, estimat la aproape 38 000 de lei. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia ar putea fi pedepsiți și cu închisoare de până la 3 ani.

Potrivit poliției, persoanele implicate ar fi tăiat în luna august și septembrie peste 129 de copaci de diferite specii din pădurile localităților Baroncea, Gribova și Dominteni. Suma totală a masei lemnoase ar fi aproape de 38 de mii de lei.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat circa 20 m³ de masă lemnoasă, automobilul utilizat la transportare și utilajele folosite la tăierea arborilor.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia se pot alege cu amendă sau închisoare de până la 3 ani.

Ministrul Mediului îndeamnă cetățenii să cumpere lemne de foc cu factură fiscală și să păstreze bonul

Cu câteva zile în urmă, Gheorghe Hajder a spus că autoritățile vor intensifica verificările privind traseul lemnului, de la tăiere și transport până la locul unde acesta ajunge. Ministrul le-a recomandat oamenilor să cumpere lemne de foc cu factură fiscală și să păstreze bonul, în cazul în care acesta va fi solicitat de un polițist sau inspector de mediu.

Hajder susține că scopul verificărilor nu este de a-i sancționa pe oamenii care cumpără legal lemne pentru încălzire, ci de a ajunge la cei care taie și comercializează ilegal lemnul.

Potrivit lui Hajder, păstrarea facturii este o măsură obișnuită, similară cu bonul primit atunci când cumpărăm pâine sau materiale de construcție. Acesta a argumentat că, fără verificarea traseului lemnului, autoritățile nu pot combate eficient tăierile ilegale.

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Sursă video: Poliția RM