Tăieri ilegale de copaci la Taraclia: Un șofer care transporta lemne nu avea permis de conducere. Ce spune poliția - FOTO

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Șase cazuri de tăiere ilegală a arborilor și transportare a lemnului fără acte sunt documentate de polițiștii din Taraclia. Într-unul dintre cazuri, șoferul unui microbuz a fost prins la volan fără permis de conducere. Elena Pozdîrcă Potrivit poliției, au fost depistați arbori tăiați fără autorizație, precum și material lemnos sustras sau transportat fără documente. Materialele cazului au fost transmise Agenției de Mediu, conform competențelor legale. În celelalte situații, urmează să fie stabilită valoarea prejudiciului provocat. Persoanele implicate ar putea să fie trase la răspundere, în funcție de încălcările constatate și de rezultatele investigațiilor. Tăieri ilegale/ Poliția RM Tăieri ilegale/ Poliția RM Tăieri ilegale/ Poliția RM