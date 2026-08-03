Cetățenii Republicii Moldova aflați în Japonia sau care locuiesc în zonele vizate sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, în contextul apropierii taifunului „Delfin”. Autoritățile avertizează că fenomenul meteorologic poate provoca precipitații abundente, rafale puternice de vânt și condiții periculoase în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Japonia, fenomenul meteorologic supranumit „Taifunul nr. 13 Delfin” ar putea genera, în perioada următoare, condiții meteo severe, inclusiv ploi torențiale și vânturi puternice.

Agenția Meteorologică a Japoniei anunță că, în perioada 3-8 august 2026, cele mai afectate ar putea fi insulele Izu de Nord și de Sud, precum și insulele Ogasawara.

Specialiștii avertizează asupra riscului de alunecări de teren în zonele unde se vor înregistra cantități mari de precipitații, dar și asupra formării valurilor înalte, care pot pune în pericol populația și navigația.

Recomandări pentru cetățenii moldoveni

Ambasada Republicii Moldova în Japonia le recomandă cetățenilor aflați în regiunile afectate să urmărească informațiile oficiale transmise de autoritățile locale și centrale și să respecte toate indicațiile de siguranță.

Persoanele care se confruntă cu situații dificile sau au nevoie de sprijin consular pot contacta Ambasada Republicii Moldova în Japonia la numărul de urgență:

+81 80 8850 7372

Autoritățile recomandă cetățenilor să se informeze constant cu privire la evoluția fenomenului meteorologic și să evite deplasările în zonele unde sunt emise avertizări de risc.