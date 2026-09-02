Consiliul Superior al Magistraturii a decis astăzi eliberarea din funcție a judecătorului Tamara Mereuță, de la Judecătoria Hîncești, după atingerea plafonului de vârstă. Totodată, CSM a suspendat plata indemnizației unice de concediere până la rămânerea irevocabilă a deciziei în dosarul penal de corupție în care este vizat magistratul.

Subiectul a fost examinat în lipsa Tamarei Mereuță. Potrivit membrului CSM Alexandru Postica, magistrata a atins plafonul de vârstă la 28 august 2026 și a depus o cerere privind eliberarea sa din funcție și achitarea indemnizației unice de concediere.

„Prin hotărârea CSM din 25 martie 2025, Tamara Mereuță a fost suspendată din funcția de judecător în legătură cu începerea urmăririi penale”, a declarat Alexandru Postica în cadrul ședinței CSM.

Potrivit acestuia, CSM a decis ca indemnizația unică de concediere să nu fie achitată deocamdată, până la rămânerea irevocabilă a deciziei în cauza penală în care este vizată Mereuță. Hotărârea privind eliberarea din funcție a fost adoptată cu votul a 11 membri ai CSM.

Vizată într-un dosar de corupție

Magistrata este vizată într-un dosar de corupție în care sunt cercetați mai mulți judecători, un procuror și avocați. În martie 2025, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au efectuat mai multe percheziții în cadrul unor cauze penale privind fapte de corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență.

Suspecții ar fi favorizat soluționarea unor cauze penale și contravenționale aflate pe rolul Judecătoriei Hîncești și al Curții de Apel Chișinău, în schimbul unor sume de bani sau al altor beneficii.

Atunci, Mereuță a fost reținută și plasată în arest prevenit, iar ea a anunțat că intră în greva foamei.

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