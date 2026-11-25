Un tânăr de 19 ani din Căușeni este suspectat că ar fi incendiat intenționat un automobil, după ce ar fi fost racolat pe Telegram de un necunoscut care i-ar fi promis 500 de dolari pentru comiterea faptei. Poliția încearcă să identifice persoana care l-ar fi contactat și i-ar fi dat indicații.

Potrivit poliției, incidentul s-a produs în noaptea de 16 noiembrie, pe o stradă din orașul Căușeni. Automobilul vizat, un Mercedes-Benz A-Class, aparține unei femei de 32 de ani și era parcat în curtea unui bloc locativ.

Potrivit declarațiilor suspectului, acesta ar fi fost contactat pe Telegram de un bărbat vorbitor de limbă rusă, care i-ar fi oferit 500 de dolari pentru incendierea unei mașini, cu condiția să filmeze întreaga acțiune. Acesta i-ar fi promis și recompense mai mari pentru alte ținte: 1000 de dolari pentru un automobil al Poliției, pompierilor sau ambulanței, dotat cu girofar, și 1500 de dolari pentru o mașină cu numere de înmatriculare ucrainene.

Ce au găsit polițiștii

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat tânărul și au depistat în telefonul acestuia înregistrări video care surprind momentul incendierii.

De asemenea, au ridicat mai multe obiecte de la fața locului, iar în urma percheziției la domiciliul suspectului au găsit o canistră de cinci litri, care ar fi fost folosită la comiterea faptei.

Poliția continuă cercetările pentru a identifica persoana care l-ar fi racolat pe tânăr.