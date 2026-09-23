Un tânăr de 24 de ani din Chișinău, suspectat că ar fi activat ca și curier pentru o grupare care comercializa droguri printr-o aplicație a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Acesta a fost reținut în timp ce transporta o nouă partidă de subtanțe interzise pe care urma să o ascundă într-unul dintre locurile prestabilite din capitală.

Potrivit poliției, tânărul ar fi avut rolul de curier pentru o grupare care vindea droguri prin Telegram. Acesta prelua substanțele și le plasa în ascunzișuri din capitală, la indicațiile primite online.

Suspectul a fost reținut în timp ce transporta o nouă partidă de droguri, pe care urma să o ascundă într-un loc prestabilit. Acesta deținea 23 de doze de amfetamină și un telefon.

Droguri și cântare, găsite la domiciliu

La domiciliul al acestuia au fost depistate hașiș, marijuana, amfetamină și comprimate de ecstasy, precum și trei cântare electronice, pachețele de tip zip-lock și bandă adezivă pentru ambalarea drogurilor.

Nu este la prima abatere

Tânărul este anterior cercetat pentru infracțiuni similare. Dacă va fi găsit vinovat, acum acesta poate fi condamnat la închisoare de la 7 la 15 ani.