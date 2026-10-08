Un tânăr de 20 de ani, originar din Ucraina, a fost reținut pentru 72 de ore la Chișinău, fiind suspectat că ar fi avut rol de curier într-un grup specializat în escrocherii. Acesta ar fi luat de la victime bani obținuți prin înșelăciune, în valoare de aproximativ 195.000 de lei.

Potrivit poliției, suspectul ar fi avut rolul de curier în cadrul grupului. Acesta ar fi luat de la victime bani prin înșelăciune, în sumă totală de aproximativ 195.000 de lei, după care banii ar fi fost transmiși altor membri ai grupului.

Reținut pentru 72 de ore

Tânărul ucrainean a fost reținut pentru 72 de ore.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta poate primi o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor.