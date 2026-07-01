O tânără de 18 ani, cetățeană a Letoniei, a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru escrocherie, anunță Procuratura Generală. Instanța i-a mai aplicat o amendă de 200 000 de lei și a dispus expulzarea acesteia după executarea pedepsei.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat în perioada 15 - 26 martie 2026. Tânăra a făcut parte dintr-o schemă de escrocherie organizată, împreună cu alte persoane în care o victimă a fost convinsă să transmită bani sub pretexte false.

Victima, păcălită că ar fi ținta unor tentative de escrocherie

La 26 martie, victima a fost contactată telefonic de o persoană care s-a prezentat drept operator de telefonie fixă și i-a solicitat date personale sub pretextul prelungirii unui contract. Ulterior, aceasta a fost apelată de pe un alt număr de o persoană care s-a prezentat drept angajată a Băncii Naționale a Moldovei și i-a comunicat că ar fi ținta unor tentative de escrocherie și că există riscul contractării unor credite frauduloase pe numele său.

Victima a fost ulterior ținută la telefon un timp îndelungat, fiind informată despre presupuse verificări oficiale și despre o posibilă percheziție la domiciliu. De asemenea, i s-a spus că banii pe care îi deține ar putea fi ridicați și nu i-ar mai fi restituiți.

Sub acest pretext, victima a fost determinată să adune toate sumele de bani pe care le avea în casă: 127 000 de lei, 2 000 de dolari SUA și 260 de euro, la care ulterior s-a adăugat și o sumă suplimentară de 34 500 de lei, pretins pentru „verificare și control”.

După ce a pregătit banii, victimei i-a fost comunicat un cuvânt de identificare, care urma să fie spus persoanei ce venea să ridice pachetul. La scurt timp, tânăra s-a prezentat la domiciliul acesteia, a confirmat parola și a luat banii.

Ulterior, banii au fost duși într-o altă locație, conform instrucțiunilor primite, după care tânăra a părăsit locul. După transmiterea banilor, victima a fost în continuare indusă în eroare prin telefon cu privire la presupuse verificări și bancnote falsificate, realizând ulterior că a fost înșelată. Prejudiciul total este estimat la peste 200 000 de lei.

Ar fi acceptat o ofertă de muncă pe Telegram ca „curier”

În instanță, tânăra și-a recunoscut vina. Aceasta a declarat că ar fi acceptat o ofertă de muncă pe Telegram ca „curier” în Republica Moldova, fiind ulterior implicată într-o schemă coordonată de alte persoane.

„Ruda implicată în accident” și alte metode de manipulare

Continuă să fie utilizată și schema în care victimele sunt contactate sub pretextul că o rudă ar fi fost implicată într-un accident, fiind convinse să transmită bani unor presupuși curieri. De asemenea, sunt raportate cazuri de credite fictive și tentative de impersonare a unor instituții publice.

Recomandările Poliției: prudență maximă în fața apelurilor suspecte

Organele de drept îndeamnă cetățenii să manifeste maximă atenție și să nu ofere date bancare, parole sau coduri de securitate persoanelor necunoscute.

În cazul primirii unui apel suspect, autoritățile recomandă întreruperea imediată a convorbirii și apelarea Serviciului unic de urgență 112.