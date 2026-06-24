O tânără de 23 de ani din Ucraina, stabilită în regiunea transnistreană, a fost condamnată la 6 ani de închisoare fiind acuzată de 12 episoade de escrocherie comise în formă organizată. Împreună cu un grup de persoane a cauzat un prejudiciu de peste un milion de lei.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat în perioada septembrie - octombrie 2025. Tânăra făcea parte dintr-un grup criminal specializat în fraude bancare. Infractorii sunau oamenii și se prezentau drept angajați ai băncilor sau ai companiilor de telefonie mobilă. Le spuneau că trebuie să facă „actualizări” la telefon sau că au probleme de securitate la cont, cum ar fi tranzacții suspecte sau schimbări de rețea de la 4G la 5G.

Victimele erau convinse să instaleze aplicații

Sub aceste pretexte, victimele erau convinse să instaleze aplicații sau fișiere primite pe WhatsApp. În realitate, acele fișiere conțineau viruși informatici care permiteau infractorilor să preia controlul asupra telefonului. Astfel, aveau acces la aplicațiile bancare, parole și codurile de autentificare.

După ce obțineau accesul, banii erau transferați din conturile victimelor și apoi retrași rapid în numerar de la bancomate, pentru a fi mai greu de urmărit.

Ce rol avea tânăra în grupul criminal

Tânăra se ocupa de retragerea banilor din bancomate din Chișinău, folosind carduri și date primite de la ceilalți membri ai rețelei. Deși locuia în regiunea din stânga Nistrului, aceasta se deplasa zilnic la Chișinău, unde scotea bani de la bancomate, folosind carduri bancare, cartele SIM și datele de acces primite de la membrii grupului infracțional.

Instrucțiunile privind sumele care urmau să fie retrase îi erau transmise de ceilalți membri ai rețelei prin diverse metode, inclusiv online, prin taxi sau prin ascunzișuri.

După ce scotea banii, fata se întorcea în regiunea transnistreană, îi transmitea mai departe altor persoane din grup și primea un comision de 2–4% din sumele retrase.

În total, gruparea a înșelat victimele de peste 662 000 de lei în 12 cazuri.

Șase ani de închisoare

Instanța i-a stabilit o pedeapsă de 6 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, o amendă de 450 000 de lei și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a gestiona bunuri timp de 5 ani.

Ea a recunoscut faptele în instanță, iar după executarea pedepsei urmează să fie expulzată din Republica Moldova.