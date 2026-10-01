Republica Moldova se schimbă la față. Autoritățile au prezentat noua structură administrativ-teritorială a țării. Cele 32 de raioane ar urma să fie înlocuite cu trei regiuni mari — Nord, Centru și Sud. Totodată, va fi creat municipiul Taraclia, în timp ce Autonomia Găgăuză și municipiile Chișinău și Bălți își vor păstra statutul special. Premierul Vasile Tofan spune că reforma urmărește simplificarea administrației și reducerea cheltuielilor.

Harta administrativ-teritorială propusă de autorități va arăta astfel: cele 32 de raioane vor fi înlocuite cu trei regiuni – Nord, Centru și Sud. Taraclia va primi statut de municipiu, alături de Chișinău și Bălți. Astfel, Republica Moldova va avea trei municipii. Totodată, Autonomia Găgăuză își va păstra statutul special.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Așadar, regiunea Nord va cuprinde 11 raioane. Acestea sunt Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Drochia, Soroca, Glodeni, Florești, Fălești și Sîngerei. În urma reformei în regiunea Nord vor fi 514 mii de locuitori, iar sediul administrativ se va afla la Bălți.

Regiunea Centru va fi cea mai populată din toate, cu 670 de mii de locuitori. Aceasta va avea și cel mai mare număr de raioane 13 - Ungheni, Călărași, Telenești, Șoldănești, Rezina, Nisporeni, Strășeni, Orhei, Hîncești, Ialoveni, Criuleni, Dubăsari și Anenii Noi. Centrul administrativ al regiunii Centru se va afla la Chișinău.

Iar cea de-a treia regiune – Sud va fi și cea mai mică din țară fiind formată din 7 raioane - Leova, Cimișlia, Căușeni, Cantemir, Cahul, Basarabeasca și Ștefan Vodă, cu o populație de 280 de mii de oameni. Sediul admnisitrativ al regiunea se va afla la Cahul.”

Alexei BUZU, SECRETARUL DE STAT AL GUVERNULUI: „Anticipăm că în zona Nord de la 306 primării vom ajunge la 81, în regiunea Centru de la 349 primării la 96 de primării și în Sud de la 165 de primării la 48.”

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Nu vrem să înlocuim 32 de raioane cu 3 regiuni sau raioane gigantice, nu asta este ideea. Rolul regiunilor va fi și el diferit. Ele trebuie în primul rând să se concentreze pe subiecte de strategie, dezvoltare regională și proiecte mari. De exemplu, să ajute primăriile din Soroca, Edineț sau Drochia să pregătească mai bine un proiect regional.”

Aici, Tofan se referă la proiecte de infrastructură și atragerea investițiilor. Totodată, cele 3 regiuni nu vor conduce primăriile, dar vor oferi suport și coordonare, ca exemplu fiind luată experiența Olandei și Lituaniei.

Alexei BUZU, SECRETARUL DE STAT AL GUVERNULUI: „Muzeele, taberele pentru copii, terenurile sportive, casele de cultură toate aceste servicii importante pentru viața unei comunități, din administrarea raioanelor va trece în administrarea primăriilor care sunt sedii ale raioanelor.”

Prim-ministrul Vasile Tofan spune că reforma administrativ-teritorială urmărește simplificarea administrației și reducerea cheltuielilor. Potrivit premierului, atribuțiile și dimensiunea administrației de nivelul doi vor fi reduse, iar banii economisiți de la administrarea raioanelor vor fi direcționați către nevoile comunităților.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „A fost o reformă asumată, nu a fost făcută în grabă, ne-am consultat extensiv.”

Pachetul legislativ pentru implementarea reformei urmează să ajungă în Parlament în toamna anului 2026. Pentru fiecare serviciu va fi elaborat un plan de transfer al responsabilităților și resurselor, iar pe durata tranziției serviciile publice vor continua să funcționeze. La începutul lunii septembrie, autoritățile anunțau că după încheierea etapei de amalgamare voluntară, 254 de primării vor trece la amalgamarea normativă. Iar dacă reforma va decurge conform planului, după alegerile locale din 2027, Republica Moldova ar putea avea 292 de primării, față de cele 892 existente în prezent.