Scuarul Teatrului de Operă și Balet găzduiește, în aceste zile, unul dintre cele mai dulci și aromate târguri. Apicultori din întreaga țară și-au umplut tarabele cu tot felul de tipuri de miere, pentru a-i îndulci pe vizitatori. Producătorii spun că au producție din belșug în acest sezon. Totuși, mierea de salcâm, una dintre cele mai apreciate, s-a scumpit în acest an cu 12 procente, din cauza ploilor de la sfârșitul primăverii.

Apicultori din întreaga țară și-au expus produsele dulci și aromate în capitală.

„Astăzi am venit cu mai multe tipuri de miere. Deja am venit cu polen, la fel cu propolis.”

„La fel avem și împachetări pentru cadou.”

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Pe lângă mierea de tei, salcâm și foarea-soarelui, la târg putem găsi și mierea de coriandru, care are un gust și miros mai intens decât celelalte. Totodată, aceasta are multiple beneficii pentru astmatici, dar și pentru cei care suferă de boli ale inimii.”

La târg l-am întâlnit pe Ion Toma. Bărbatul spune că face apicultură de când se știe și că a moștenit dragostea pentru albine de la tatăl și bunicii săi. În acest an, a avut o recoltă bogată. Totuși, nu poate zice același lucru și despre mierea de salcâm.

Ion TOMA, APICULTOR: „Anul acesta la salcâm a crescut un pic prețurile, e 180 de lei, dar e așa pentru că a fost foarte greu de dobândit. Erau acele ploi, vânturi, frig și abina nu lucra, dar totuși vreo câteva zile mai lucra.”

Ion Toma a adus la târg și un produs inovativ, mai exact, crema cu miere de albine.

Ion TOMA, APICULTOR: „Pentru încheieturi cremă. Faci frecție noaptea dacă te doare cotul, șoldul, ceafa. Înfășori cu o șalincă și îți trece.”

Iar apicultorul Constantin Cojocari, care este de altfel și organizatorul evenimentului, susține că a găsit un leac pentru virilitatea bărbaților.

Constantin COJORARI, ORGANIZATOR, APICULTOR: „Deci, iată aici avem un produs care se numește Apimix Forte. Este un produs care conține toate vitaminele care sunt în stup. E cel mai bun. Conține lăptișor de matcă, păstură, polen crud, propolis.”

„Dar pentru bărbați în deosebi este o bombă adevărată. Soția o să fie foarte mulțumit de el. O să zică că ești un soț bun și bravo.”

Vizitatorii târgului nu au ratat ocazia să se răsfețe cu bunătăți și să plece acasă cu câte o cumpărătură.

„Eu deja nu știu de câți ani, 5-6 ani, mereu vin. Eu am încredere aici pentru că sunt de părere că dacă e târg, aici totul este verificat. Vânzătorii deja toți îmi sunt cunoscuți.”

„-Cum vă par prețurile?

-Fiecare lucru trebuie să fie prețuit. Da, prețurile, dar și lucrul costă.”

Târgul este deschis în Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet până pe 23 august.