Consumatorii din Rezina, Fălești și Strășeni vor avea tarife noi pentru serviciile de apă și canalizare. Decizia a fost aprobată astăzi, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, după verificarea cheltuielilor prezentate de operatorii locali. În funcție de localitate și categorie de consumatori, unele tarife scad, altele cresc, iar unele rămân la nivelul actual.

Rezina

Potrivit ANRE, la Rezina, tariful pentru apa potabilă a fost stabilit la 26,21 lei pentru un metru cub. Pentru consumatorii casnici, acesta este cu 0,42 lei mai mic decât tariful solicitat, iar pentru cei noncasnici este cu 28 de lei mai mic.

Pentru canalizare și epurarea apelor uzate, consumatorii casnici vor achita 19,21 lei/m³, tarif care rămâne neschimbat. Pentru consumatorii noncasnici, tariful va fi de 31,64 lei/m³, cu 1,01 lei mai puțin decât cel actual.

Fălești

La Fălești, pentru serviciul de alimentare cu apă tehnologică, tariful a fost stabilit la 30,02 lei/m³. Acesta este cu 2,87 lei mai mic pentru consumatorii casnici și cu 25,68 lei mai mic pentru cei noncasnici.

Pentru canalizare și epurarea apelor uzate, tariful va fi de 35,51 lei/m³. În acest caz, consumatorii casnici vor plăti cu 0,85 lei mai mult, în timp ce pentru consumatorii noncasnici tariful este cu 24,59 lei mai mic decât cel actual.

Strășeni

La Strășeni, tariful pentru apa potabilă pentru consumatorii casnici rămâne 20,73 lei/m³. Pentru consumatorii noncasnici, acesta scade la 25,78 lei/m³, cu 2,93 lei mai puțin decât tariful actual.

În schimb, tariful pentru canalizare și epurarea apelor uzate crește la 13,41 lei/m³, cu 2,40 lei mai mult decât în prezent.