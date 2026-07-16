Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că o eventuală majorare a tarifelor la gazele naturale este determinată de evoluțiile de pe piețele internaționale și de contextul geopolitic, după ce Energocom a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică aprobarea unor prețuri reglementate mai mari pentru furnizarea gazelor naturale.

Potrivit ministrului, conflictul din Orientul Mijlociu și tensiunile din zona Strâmtorii Ormuz au dus la creșterea prețurilor la gaze pe piețele internaționale, iar Republica Moldova, care importă gaze la prețul pieței, este afectată direct de aceste evoluții.

„Înțeleg foarte bine că orice majorare de tarif este resimțită de cetățeni. Nimeni nu-și dorește facturi mari, dar este important să explicăm de ce ajustarea tarifelor este uneori inevitabilă”, a declarat Dorin Junghietu.

Junghietu a precizat că situația de pe piețele energetice s-a schimbat semnificativ față de prognozele de la sfârșitul anului trecut, care indicau o scădere a prețurilor începând cu luna aprilie. Potrivit acestuia, conflictul din jurul Strâmtorii Ormuz a intensificat competiția dintre piața europeană și cea asiatică pentru achiziția de gaze naturale lichefiate (LNG), ceea ce determină fluctuații frecvente ale prețurilor.

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Ministrul a menționat că riscurile generate de evoluțiile geopolitice au fost analizate și în cadrul ședinței Centrului Național de Management al Crizelor, unde a fost evaluat impactul acestora asupra securității aprovizionării Republicii Moldova cu resurse energetice.

Totodată, Junghietu a amintit că ministerul Energiei a propus modificarea metodologiei de stabilire a tarifelor la gaze, astfel încât acestea să poată fi ajustate trimestrial, nu doar o dată pe an. Potrivit lui, mecanismul ar permite atât majorări, cât și reduceri ale tarifelor, în funcție de evoluția pieței.

„Tarifele trebuie să reflecte realitatea pieței, în ambele direcții. Ajustarea trimestrială a prețurilor finale conform tendințelor piețelor internaționale va oferi și o predictibilitate mai mare pentru sectorul economic”, a afirmat ministrul.

„Este mai prudent ca ajustările să fie făcute vara”

Oficialul a avertizat că amânarea ajustării tarifelor duce la acumularea devierilor tarifare, care pot afecta stabilitatea financiară a companiilor energetice și capacitatea Energocom de a asigura aprovizionarea continuă cu gaze naturale.

În opinia sa, o eventuală ajustare a tarifelor în perioada verii ar avea un impact mai redus asupra consumatorilor decât o majorare aplicată în sezonul rece, când consumul de gaze este semnificativ mai mare.

Solicitarea de majorare a prețurilor reglementate depusă de Energocom urmează să fie examinată de ANRE, care va decide dacă și în ce măsură vor fi ajustate tarifele pentru consumatorii finali.

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