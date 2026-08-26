Compensațiile pentru perioada rece vor fi direcționate către gospodăriile cele mai vulnerabile, în condițiile unui buget limitat, iar tariful la energia electrică ar urma să rămână neschimbat până la sfârșitul anului. Premierul Vasile Tofan spune că autoritățile încă lucrează la formula de compensare și caută surse suplimentare de finanțare pentru a putea sprijini familiile care au cea mai mare nevoie. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1.

Vasile TOFAN, PREMIER: „Dacă mă întrebați pe mine, ca premier, dacă vom avea scumpiri până la sfârșitul anului sau nu, eu cred că noi nu o să avem scumpiri până la sfârșitul anului.”

În același timp, Guvernul pregătește mecanismul de compensare pentru sezonul rece. Din cauza resurselor limitate, ajutorul nu va putea ajunge la toate gospodăriile sprijinite anul trecut, astfel că prioritate vor avea cetățenii cei mai vulnerabili.

Vasile TOFAN, PREMIER: „O să ne coste aproximativ 3,8 miliarde de lei, dacă vom compensa absolut toate serviciile. Evident că noi banii aceștia nu îi avem. Acum, provocarea pentru Guvern este cum îi ajutăm pe cei care au cea mai mare nevoie.”

Formula exactă a compensațiilor nu a fost încă stabilită. Autoritățile analizează mai multe scenarii, stabilesc categoriile de beneficiari și caută finanțare suplimentară de la partenerii externi.

Totodată, premierul susține și revenirea la compensarea direct în factură, în locul acordării banilor prin poștă sau pe card. În opinia sa, acest mecanism ar fi mai transparent pentru consumatori.

Vasile TOFAN, PREMIER: „Mi se pare mai transparent. Omul vede în factură că gazul costă 14 lei, nu 20 de lei. Până la urmă, scopul nostru este să acordăm compensația direct în factură.”

Gazul se scumpește cu aproape 41% din 1 septembrie

Gazul se scumpește din 1 septembrie. Consumatorii casnici vor achita 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus. Noul tarif este cu 5 lei și 88 de bani mai mare decât cel actual, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 41 la sută. Tariful a fost aprobat pe 21 august de ANRE, care explică majorarea prin creșterea prețurilor la gaze pe piața internațională.

Peste 620 de mii de gospodării au primit compensații iarna trecută

În sezonul rece 2025–2026, peste 620 de mii de gospodării au beneficiat de compensații pentru energie. Cele mai multe au primit sprijin pentru combustibili solizi, iar peste 170 de mii – pentru gaze naturale.