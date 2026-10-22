Ne așteaptă o nouă scumpire. Facturile la energia electrică ar putea crește cu până la 15 la sută. Estimările au fost făcute de directorul Agenție Naționale pentru Reglementare în Energetică, care precizează că noile tarife ar putea fi stabilite după ce vor fi aprobate toate costurile Energocom de achiziție a energiei. Deocamdată, furnizorii nu au depus cereri de majorare.

Alexei TARAN, DIRECTORUL GENERAL ANRE: „Creșterea nu va fi similară cu creșterea pentru gaze naturale sau energie termică. Pentru că aici, cum am spus, se intercompensează cele trei elemente, dar estimarea ar fi ceva de genul până în 15%.”

Directorul ANRE a precizat că furnizorii Premier Energy și FEE Nord nu pot depune, deocamdată, cereri de ajustare a tarifelor, întrucât mai trebuie aprobat prețul reglementat pentru energia electrică achiziționată de la furnizorul central, Energocom. Ulterior, după clarificarea tuturor componentelor de cost, furnizorii își vor putea calcula tarifele și vor înainta solicitări către ANRE.

Galina SANDUȚA, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL ANRE: „Prețurile reglementate la energie electrică se stabilesc anual, dar pot fi ajustate și pe parcursul anului. De exemplu, dacă modificarea unor elemente, cum ar fi prețul de procurare a energiei electrice sau cantitățile furnizate, determină abateri mai mari de 1% față de costurile incluse în prețul reglementar.”

În prezent, consumatorii casnici din centrul și sudul țării, achită un tarif de 3 lei și 56 de bani pentru un kWh de energie electrică. În nordul țării, tariful este de 3 lei și 95 de bani per kWh. Ultima ajustare a avut loc pe 31 martie 2026, când ANRE a aprobat o ușoară reducere a prețurilor.