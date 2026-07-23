Subiectului tarifului la gaz este la mana opoziției în aceste zile, iar astăzi a provocat un schimb de replici și în parlament. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, acuză guvernarea că nu ar fi cumpărat gazele la timp și susține că soluția acum este reluarea negocierilor cu Rusia. Șeful partidului de guvernare a calificat afirmațiile lui Dodon drept populiste, iresponsabile și neadevărate.

Igor DODON, DEPUTAT PSRM: „Dacă ne așezăm la masa discuției Chișinău-Moscova, noi găsim capăcitățile prin Turkish Stream pentru a opține gaz direct de Federației Rusiei, care ar putea fi la ziua de azi mult mai ieftin decât gazul care urmează să-l cumpărăm”.



Declarațiile lui Igor Dodon vin în contextul în care experții au explicat anterior că, din punct de vedere tehnic, livrarea gazelor din Federația Rusă către Republica Moldova este imposibilă din cauza războiului declanșat de Kremlin în Ucraina. Întrebat ce condiții ar putea impune Moscova pentru a furniza gaze la un preț mai mic, Dodon a evitat un răspuns clar.

Igor DODON, DEPUTAT PSRM: „Să fim parteneri din nedejde. Ce înseamnă partener de nădejde? - Cu gazul am finalizat. Mai sunt alte întrebări?”

Șeful legislativului i-a dat replică liderului socialist acuzându-l de minciuni.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Numai cel care nu-i sincer nu recunoaște că acum pe piața gazelor, produselor petroliere, există o problemă. Și să nu spunem că el o să pornească, că stă „Turkish Stream-ul” gol și-l așteaptă pe dânsul, când el o să vină și o să spună dați drumul la gaz pe aici. Nu stau lucrurile așa. Adică e o abordare foarte populistă, iresponsabilă și, cel mai rău că, el știe că spune lucruri neadevărate. El nu e atât de neșcolit în domeniul ăsta. El știe cum să fac lucrurile”.

Șeful partidului de guvernare a ținut să explice faptul că de fapt prețul gazului c ,Érește din cauza războilui din Iran, iar o altă problemă sunt tensiunile din Marea Neagră.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Situația privind securitatea în Marea Neagră, în Marea Neagră. Kazahstanul, care era și sper să rămână un furnizor de bază, sau cel mai mare, de produse petroliere, către România, de unde noi importăm. În urma bombardamentelor sau atacurilor asupra conductelor, asupra petrolierilor care transportau petrolul sau combustibilul kazah, a luat acea decizie de a-și reduce livrerile către România. Deci noi trebuie să luăm toate astea în context.”

Grosu susține că stocurile și achizițiile de gaze sunt gestionate conform strategiei energetice.