Tariful pentru energia termică produsă și livrată de „Apă-Canal Chișinău” ar putea fi majorat. Întreprinderea a prezentat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică un nou proiect de tarif pentru anul 2026, după ce autoritatea a solicitat actualizarea calculelor.

Potrivit documentului transmis ANRE, tariful mediu anual propus este de 2.984 de lei pentru o gigacalorie, echivalentul a 2,57 lei/kWh.

Tariful urma să crească cu aproximativ 33,5%

În prezent, tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către „Apă-Canal Chișinău” este de 2 235 de lei/Gcal. Astfel, dacă propunerea va fi aprobată de ANRE, tariful ar urma să crească cu 749 lei pentru o gigacalorie, adică cu aproximativ 33,5%.

Motivul invocat de „Apă-Canal Chișinău”

Principalul cost luat în calcul este cel pentru gazele naturale. Pentru lunile octombrie-decembrie 2026, „Apă-Canal Chișinău” a prognozat un preț mediu de 18.580,79 lei pentru o mie de metri cubi, în baza contractului semnat în august. Pentru perioada ianuarie-martie, în calcule este indicat un preț de 11.322 de lei pentru o mie de metri cubi.

În scrisoarea transmisă ANRE, întreprinderea precizează că a actualizat calculele după solicitarea Agenției privind includerea componentei de corectare pentru anul în curs și revizuirea prognozei prețului de procurare a gazelor pentru lunile rămase din 2026.

Conform proiectului, cheltuielile reglementate pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice sunt estimate la 52,47 milioane de lei, iar venitul reglementat pentru anul 2026 – la 52,76 milioane de lei.

Propunerea nu este încă aprobată. Tariful urmează să fie examinat și stabilit de ANRE.