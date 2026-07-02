Un bărbat de 44 de ani din Rîbnița a fost reținut și plasat în arest, după ce ar fi fost implicat într-o schemă de escrocherie în urma căreia un tată și un fiu au fost deposedați de peste un milion de lei.

Potrivit poliției, escrocii au indus victimele în eroare, spunând că pe numele acestora au fost contractate credite frauduloase, convingându-le să ia împrumuturi și să transmită banii unui curier.

În timp ce ridica a doua tranșă de bani, bărbatul, care avea rol de curier, a fost reținut în flagrant.

Câți ani ar putea sta după gratii

Acesta a fost plasat în arest pentru 30 de zile și ar putea sta până la 10 ani la închisoare.

Investigațiile continuă.

„Ruda implicată în accident” și alte metode de manipulare

Continuă să fie utilizată și schema în care victimele sunt contactate sub pretextul că o rudă ar fi fost implicată într-un accident, fiind convinse să transmită bani unor presupuși curieri. De asemenea, sunt raportate cazuri de credite fictive și tentative de impersonare a unor instituții publice.

Recomandările Poliției: prudență maximă în fața apelurilor suspecte

Organele de drept îndeamnă cetățenii să manifeste maximă atenție și să nu ofere date bancare, parole sau coduri de securitate persoanelor necunoscute.

În cazul primirii unui apel suspect, autoritățile recomandă întreruperea imediată a convorbirii și apelarea Serviciului unic de urgență 112.