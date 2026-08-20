Taxa de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină, destinată creării stocurilor de urgență de carburanți ale Republicii Moldova, ar putea fi amânată din nou. Măsura urma inițial să fie aplicată de la 1 august, însă termenul a fost ulterior mutat pentru 1 septembrie. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, în cadrul unei emisiuni la Realitatea TV, că autoritățile evaluează situația de pe piață și ar putea prelungi termenul de aplicare.

Cei 48 de bani pe litru de benzină și motorină urmau să fie incluși în prețul carburanților pentru crearea rezervelor strategice ale Republicii Moldova, necesare în situații de criză.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Starea de alertă a fost una dintre deciziile luate la Guvern pentru a amâna luarea acestei taxe de 48 de bani. Acum analizăm situația și vom veni cu o actualizare la necesitate. Dar probabil, în contextul regional complex, ar fi rezonabil și echilibrat să mai prelungim perioada până această taxă va intra în vigoare”.

Junghietu a precizat că autoritățile țin cont și de fluctuațiile prețurilor la produsele petroliere, iar introducerea taxei ar putea avea un impact semnificativ asupra șoferilor.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Observăm o volatilitate pe piața produselor petroliere. Într-o zi prețul scade cu 10 bani, în altă zi crește cu 40 de bani. Impactul pentru șoferi ar fi semnificativ. De aceea, noi evaluăm acum situația și vom reveni cu momentul când va fi introdusă această taxă”.

Rezerve de carburanți pentru situații de criză

La sfârșitul lunii iunie, Parlamentul a adoptat legea privind constituirea rezervelor strategice de produse petroliere. Noile reguli obligă statul și companiile importatoare să creeze și să păstreze stocuri de carburanți, suficiente pentru a acoperi consumul țării în cazul unei crize. Fiecare parte va avea câte jumătate din această obligație. Ministrul Energiei spune că măsura este necesară pentru a proteja Republica Moldova de eventuale blocaje ale importurilor, în condițiile în care țara depinde aproape în totalitate de carburanții aduși din exterior. Sistemul va fi implementat treptat, iar rezervele strategice complete urmează să fie create până în anul 2034.

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