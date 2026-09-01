Taxa de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină, destinată creării stocurilor de urgență de carburanți ale Republicii Moldova, a fost amânată din nou. Măsura urma inițial să fie aplicată de la 1 august, însă termenul a fost ulterior mutat pentru 1 septembrie. Contactați de PRO TV, reprezentanții ministerului Energiei ne-au comunicat că nici începând de astăzi taxa nu va intra în vigoare.

Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că taxa de 48 de bani va fi aplicată după expirarea stării de alertă în sectorul energetic și în cel hidrologic.

Cei 48 de bani pe litru de benzină și motorină urmau să fie incluși în prețul carburanților pentru crearea rezervelor strategice ale Republicii Moldova, necesare în situații de criză. Junghietu a precizat că autoritățile țin cont și de fluctuațiile prețurilor la produsele petroliere, iar introducerea taxei ar putea avea un impact semnificativ asupra șoferilor.

Rezerve de carburanți pentru situații de criză

La sfârșitul lunii iunie, parlamentul a adoptat legea privind constituirea rezervelor strategice de produse petroliere. Noile reguli obligă statul și companiile importatoare să creeze și să păstreze stocuri de carburanți, suficiente pentru a acoperi consumul țării în cazul unei crize. Fiecare parte va avea câte jumătate din această obligație. Proiectul propune crearea de stocuri care să acopere până la 60 de zile din consumul intern.

Cel puțin jumătate din stocurile de urgență vor trebui păstrate pe teritoriul Republicii Moldova. Restul rezervelor vor putea fi menținute în alte state, în baza unor acorduri bilaterale, sau sub alte forme permise de legislație. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu a menționat că decizia vine inclusiv pe fondul crizei care a avut loc pe piața petrolieră creată de tensiunile din Orientul Mijlociu, Republica Moldova fiind dependentă aproape integral de importuri.

Implementarea noului sistem va fi graduală, pe o perioadă de opt ani, astfel încât infrastructura de stocare și piața să se poată adapta etapizat. Nivelul complet al rezervelor strategice urmează să fie atins până la 1 iulie 2034.

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