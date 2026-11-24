O cursă cu taxiul ar trebui să însemne confort și siguranță, însă nu toate mașinile care transportă pasageri îndeplinesc aceste condiții. Polițiștii au ieșit astăzi în stradă și au verificat taximetriștii, în cadrul unei operațiuni speciale. Controalele au avut loc în sectorul Ciocana, iar în doar o oră, 15 șoferi au fost sancționați pentru diferite încălcări. Unii erau atât de supărați încât nici nu au vrut să fie filmați.

„Vă rog permisul, certificatul de înmatriculare, revizia tehnică și asigurarea”.

Unul dintre taxiurile oprite de poliție era dat în căutare, la solicitarea unui executor judecătoresc.

„Cunoașteți că acest automobil este dat în căutare de executor?”

Polițiștii au stabilit că șoferul ar fi comis și alte încălcări rutiere.

„La moment se întocmește proces verbal privind încălcările surprinse de camerele de supraveghere”.

S-a ales cu amendă și un alt taximetrist tras pe dreapta.

„Are trei încălcări: centură, viteză și alta neglijarea la culoarea roșie a semaforului”.

Iar acest șofer a fost sancționat pentru că starea parbrizului.

„Este interzis explotarea automobililui cu parbrizul spart sau alte abateri”.

Întrebat dacă este de acord cu amenda, șoferul ne-a comunicat că nu are încotro.

Oamenii legii au împărțit amenzi și celor care nu au putut prezenta documentele necesare pentru montarea buteliilor de gaz.

„O să fiu nevoit să vă întocmesc un proces verbal în baza articolului, unde prevede amenda minimă de 450 de lei”.

De la începutul anului, în țară au fost înregistrate 39 de accidente rutiere cu implicarea taxiurilor. Trei persoane au murit, iar alte 38 au fost rănite.

Ana CHISELIȚA, OFIȚER PRESĂ INSP: „Ne dorim să responsabilizăm șoferii care transportă pasageri, să reducem riscul producerilor accidentelor rutiere și să sporim gradul de siguranță la trafic”.

Operațiunea „Taxi” a început pe 23 noiembrie și se va desfășura până pe 29 noiembrie inclusiv.