Temperaturile extreme au pus stăpânire pe Republica Moldova. Canicula sufocantă i-a făcut pe oameni să caute orice metodă de a se răcori și mai ales a se proteja de ea. În capitală, unii s-au adăpostit în corturile anticaniculare, unde au primit apă gratuită, alții au căutat umbra copacilor sau au mers la lacuri. Între timp, autoritățile avertizează că valul de căldură se va intensifica, iar de marți, în sudul țării, temperaturile vor ajunge până la 41 de grade.

Pentru a face față caniculei, în mai multe sectoare ale capitalei IGSU a instalat corturi anticaniculare unde oamenii primesc apă potabilă, pot sta câteva minute la umbră și pot solicita ajutor dacă se simt rău din cauza căldurii.

„Suntem pentru toți cetățenii, absolut totul este gratis, cu mare drag îi servim pe toți.”

Oamenii spun că astfel de puncte sunt binevenite în această perioadă greu de suportat.

„-Cred că este o idee foarte bună, mai ales că sunt călduri foarte, foarte mari și cred că e bine și pentru copii și pentru vârstnici

-Voi cum vă protejați de caniculă?

-Ochelari de soare și ne ducem mai repede acasă.”

„-E foarte bună ideea, pentru că mulți oameni merg și nu au apă, le este cald. Chiar e bine amenajat.

-Voi v-ați luat apă rece?

-Da, mi s-a terminat și în autobuz e cald și apă nu-i.”

Cei care au fost nevoiți să iasă din casă au căutat umbra copacilor. Și havuzurile au fost locații pentru mici pauze răcoritoare.

“Am venit de dimineață, m-am așezat aici și stau aici la havuz, mă răcoresc.”

„Puțină apă și atât.”

Și lacurile din capitală au fost aglomerate. Zeci de oameni au venit să se răcorească, însă cei mai mulți spun că în orele de vârf ale amiezii, când soarele lovește puternic, aleg să se retragă.

„-Noi nu stăm mult, repejor acasă. Am venit pe o oră și ne ducem acasă.

-Ați venit cu copiii

-Da, cu copiii, îi răcorim.”

“E foarte bine. De dimineață am venit și deja acasă mă duc. Deja soarele e foarte puternic, dar așa e foarte bine, e super.”

„Avem protecție solară, copiii au tot echipamentul necesar și e super bine. În plus aici e amenajat foarte frumos.”

Salvatorii atrag atenția că, în această perioadă, cei care merg la lacuri trebuie să fie prudenți. Oamenii sunt îndemnați să intre în apă doar în locuri autorizate, să nu consume alcool înainte de scăldat și să nu lase copiii nesupravegheați nici măcar pentru câteva clipe.

RECOMANDĂRILE SALVATORILOR:

-Scăldați-vă doar în locuri autorizate

-Nu intrați în apă dacă ați consumat alcool

-Evitați săriturile în apă de pe poduri sau maluri abrupte

-Nu lăsați copiii nesupravegheați

Meteorologii avertizează că valul de căldură se va intensifica în următoarele zile. De marți, sudul țării intră sub cod roșu de caniculă, iar temperaturile pot ajunge până la 41 de grade.

Din cauza temperaturilor extreme, Administrația Națională a Drumurilor restricționează circulația camioanelor cu greutatea mai mare de 12 tone pe drumurile naționale. Măsura se aplică în zilele în care sunt emise codurile Portocaliu și Roșu, între orele 10:00 și 20:00. Excepție fac transportul de persoane, de produsele perisabile, echipamente medicale. La fel și intervențiile de urgență, transportul animalelor vii și distribuția carburanților.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV:„În zilele de caniculă, specialiştii recomandă oamenilor să evite expunerea la soare în intervalul orelor de vârf, să consume frecvent lichide, să evite efortul fizic în aer liber şi să acorde o atenţie mai sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. În caz de urgenţă, oamenii sunt sfătuiți să sune la Serviciul 112.”

RECOMANDĂRI PE TIMP DE CANICULĂ:

-Evitați expunerea la soare între orele 11:00 și 18:00.

-Hidratați-vă pe parcursul zilei

-Limitați efortul fizic în aer liber

-Protejați copiii, persoanele în vârstă și cele cu boli cronice

Valul de căldură care va afecta Republica Moldova vine din vestul Europei, acolo unde s-au înregistrat deja temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. Mai multe țări precum Spania, Franța, Belgia, Germania, dar și Marea Britanie sunt sub cod rosu de canicula.