Canicula nu cedează. Meteorologii au emis pentru mâine coduri galben și portocaliu de caniculă, iar corturile anticaniculă instalate în mai multe localități devin un sprijin important pentru populație. Aici, oamenii primesc apă potabilă, se pot adăposti la umbră și beneficiază, la nevoie, de asistență medicală. Mii de persoane au trecut deja pragul acestor puncte de răcorire.

Canicula continuă să pună la grea încercare Republica Moldova, iar oamenii caută soluții pentru a face față temperaturilor sufocante. Pentru a-i ajuta să se răcorească și să evite problemele de sănătate provocate de arșiță, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat la Cimișlia un cort anticaniculă. Aici, trecătorii primesc apă potabilă, se pot adăposti la umbră, iar, la nevoie, un asistent medical le verifică tensiunea arterială și acordă primul ajutor.

Elena, ASISTENTĂ MEDICALĂ: „Astăzi am avut 34 de pacienți, ieri am avut 40 de pacienți. Toți au rămas satisfăcuți și spun că e bine ce facem.”

O altă soluție pentru a face față caniculei sunt sistemele de pulverizare cu apă, instalate în centrul orașului Cimișlia.

Oamenii spun că știu recomandările pentru zilele caniculare, însă nu reușesc întotdeauna să le respecte.

„Noi am avut aici o formare și de aceea am ieșit la amiază, nu am avut încotro, dar noi am stat în încăpere, am băut multă apă și ne simțim bine.”

„Vara eu mă trezesc dimineața, la ora 4 și prășesc și zmeura o strâng, tot și după mă duc și mai dorm vreo două ore și după iar mă duc și tot așa.”

Un cort anticaniculă a fost instalat și la Bălți.

„Eu cred că asta este foarte corect. Sunt mulți pensionari și copii care nu își iau cu ei apă. Bravo pentru municipiu, sau cine le-a instalat. Este super. Pe 36 de grade Celsius este super.”

„Mulțumim frumos că sunt aceste corturi, o sticlă de apă mai servim, sunt și oameni cu suflet bun. Ne ajutăm unul pe altul și trebuie să ne ajutăm.”

Și la Căușeni, oamenii spun că astfel de corturi sunt binevenite. Această femeie ieșise din casă pentru pregătirile unei nunți, însă, din cauza căldurii, i s-a făcut rău și a decis să intre în cortul anticaniculă pentru a-și verifica tensiunea arterială.

„Amețeli și slăbiciuni. Am văzut punctul și am zis să trec să văd care este tensiunea că am probleme cu ea. E mare tensiunea, 160 pe 90 și mi-au oferit primul ajutor.”

Peste 4.700 de persoane au beneficiat de asistență în punctele de reabilitare ale IGSU în ultimele 24 de ore. Salvatorii au distribuit aproape 1.300 de litri de apă potabilă. Punctele de reabilitare rămân deschise în 37 de localități din țară, inclusiv în Chișinău și Bălți. IGSU recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, hidratarea corespunzătoare și protejarea persoanelor vulnerabile. Meteorologii au emis cod galben și cod portocaliu de caniculă și pentru ziua de mâine.