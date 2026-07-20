Prețul gazelor naturale pe piețele europene a înregistrat o creștere puternică în ultimele zile, iar principalele motive sunt legate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de riscurile tot mai mari privind aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate (LNG). Explicațiile au fost oferite de compania de stat Energocom, care monitorizează evoluția pieței energetice internaționale.

Potrivit Energocom, majorarea cotațiilor nu este determinată de factori locali, ci de escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, care a amplificat incertitudinea pe piețele energetice mondiale.

În plus, există temeri privind posibile perturbări ale traficului prin Strâmtoarea Hormuz – una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și al gazului natural lichefiat. Aproximativ 20% din cantitatea mondială de LNG tranzitează această zonă strategică.

Atacurile asupra navelor și riscurile logistice alimentează scumpirile

Compania mai arată că atacurile asupra navelor comerciale și petroliere din regiune sporesc riscurile pentru transportul maritim, ceea ce determină creșterea costurilor de asigurare și logistică.

Totodată, piețele iau în calcul posibilitatea reducerii exporturilor de gaze naturale lichefiate din state precum Qatar și Emiratele Arabe Unite, doi dintre cei mai importanți furnizori de LNG la nivel mondial.

Europa și Asia concurează pentru aceleași cantități de gaze

Un alt factor care influențează prețurile este perspectiva diminuării volumelor de LNG disponibile pentru piața europeană. În aceste condiții, competiția dintre Europa și Asia pentru achiziția gazelor naturale devine tot mai intensă, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra cotațiilor bursiere.

Energocom explică faptul că participanții la piață încearcă să își securizeze din timp volumele necesare pentru următoarele luni, ceea ce duce la creșterea așa-numitei „prime de risc geopolitic”, chiar înainte ca eventualele probleme de aprovizionare să se materializeze.

Prețul a crescut cu aproape 10 euro într-o singură săptămână

Potrivit datelor prezentate de companie, în doar opt zile prețul gazelor naturale tranzacționate pe bursa europeană a urcat de la 48,45 euro/MWh la 58,30 euro/MWh, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 10 euro pentru fiecare MWh.

Există perspective de ieftinire

În pofida scumpirilor recente, estimările actuale ale pieței indică faptul că prețurile internaționale ar putea începe să scadă spre începutul lunii noiembrie, dacă tensiunile geopolitice se vor diminua și lanțurile de aprovizionare nu vor fi afectate.

Energocom anunță că va continua să monitorizeze evoluțiile de pe piețele europene și internaționale și va informa periodic consumatorii despre schimbările importante care pot influența costul gazelor naturale.