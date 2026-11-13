Un bărbat din satul Onițcani, raionul Criuleni, ar fi încercat să pună în pericol viața unui localnic, după ce ar fi deteriorat sistemul de frânare al mașinii acestuia. Proprietarul automobilului și-a dat seama că frânele nu funcționează abia după ce s-a urcat la volan și a pornit la drum. Poliția a pornit o cauză penală pentru tentativă de omor.

Potrivit poliției, cazul a fost sesizat de un bărbat care a declarat că asupra sa ar fi fost întreprinse acțiuni ce i-ar fi putut pune viața în pericol.

Acesta le-a povestit organelor de drept că își parcase automobilul în apropierea gospodăriei tatălui său din satul Onițcani. Când a revenit la mașină și a pornit la drum, a observat că sistemul de frânare nu funcționează.

În urma verificărilor, polițiștii au obținut imagini video în care apare un bărbat care se apropie de automobilul parcat, având asupra sa un obiect ascuțit. Acesta ar fi efectuat mai multe acțiuni în apropierea mașinii, după care a plecat.

Bărbatul, recunoscut de victimă

Persoana care a sesizat poliția l-a recunoscut pe bărbatul surprins de camerele de supraveghere, identificându-l drept un locuitor al satului.

Organele de drept au stabilit că acesta se află la evidența instituțiilor de profil.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor.