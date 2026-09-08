Ministrul Agriculturii, Eugen Osmochescu, a comentat nemulțumirile agricultorilor privind avizul care a scurtat termenul de licențiere a cerealelor din Ucraina. Oficialul nu a precizat clar dacă există posibilitatea prelungirii acestui termen, subliniind însă că, pentru a lua o asemenea decizie, este necesară prezentarea unor argumente economico-financiare. Declarațiile au fost făcute astăzi, după ședința Guvernului.

Eugen OSMOCHESCU, MINISTRUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE: „Dacă vorbim de licențiere, eu personal n-am văzut nicio argumentare economico-financiară a impunerii licențierii de import. Am solicitat colegilor împreună să facem o analiză a impactului, nu numai a unui grup de actori, dar a tuturor actorilor în tot lanțul valoric din Republica Moldova”.

Acesta a menționat că atunci când va avea „cifrele pe masă” va discuta repetat cu toți, menționând că trebuie să se bazeze pe argumente financiare și economice. Totodată, a subliniat că trebuie de ținut cont și de obligațiile inernaționale pe care le are Republica Moldova în raport cu UE.

Legea privind licențierea provizorie a cerealelor și oleaginoaselor din Ucraina, votată la Parlament

Legea privind licențierea provizorie a cerealelor și oleaginoaselor din Ucraina a fost votată cu scandal la 4 septembrie. Deputații din opoziție au fost nemulțumiți că termenul a fost redus până la 31 octombrie, fără posibilitatea de prelungire. Proiectul a fost votat doar de cei de la PAS. Nici măcar autorul – deputat al Partidului Nostru - nu l-a susținut.

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Forța fermierilor a cerut introducerea licențierii

După ce legea a fost votată de PAS, asociația Forța fermierilor, care a cerut introducerea licențierii, a declarat că termenul e prea scurt. Licențierea importurilor de cereale din Ucraina a fost introdusă pentru a preveni intrarea pe piața moldovenească a produselor la prețuri foarte mici. În același timp, Moldova a facilitat tranzitul cerealelor ucrainene către alte piețe prin reducerea cu 50% a tarifelor pentru astfel de transporturi.