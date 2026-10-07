Scandalul din scuarul Catedralei se mută într-o nouă etapă. După ce primarul Ion Ceban a pus la îndoială existența avariei și a acuzat Termoelectrica că intervine fără autorizație, compania vine cu propria versiune și spune că are documente care demonstrează contrariul. Directorul general al Termoelectrica, Iurie Razlovan, susține că avaria a fost depistată încă pe 15 septembrie, iar întreprinderea a notificat în repetate rânduri Primăria Chișinău înainte de a interveni. Acesta afirmă că echipele sunt obligate prin lege să remedieze astfel de defecțiuni și cere municipalității să nu blocheze lucrările.

Iurie RAZLOVAN, directorul general al Termoelectrica: „Noi am depistat scurgerea încă pe 15 septembrie și am notificat Primăria că trebuie să lucrăm acolo. Primăria a tăcut. Și la fiecare încercare a noastră să venim să lucrăm, noi am notificat.”

Directorul Termoelectrica respinge acuzațiile potrivit cărora lucrările ar fi fost efectuate fără autorizație și spune că întreprinderea are obligația legală de a interveni în cazul unei avarii.

„Hotărârea de Guvern 876 din anul 2022 spune expres că, în situații de avarie, întreprinderea notifică deținătorul de teren despre situația creată și vine și muncește. Noi așa am făcut mereu și în continuare ne vom ține strict de cadrul legal”, a declarat Razlovan.

„S-a văzut clar că este avarie”

Directorul Termoelectrica afirmă că existența avariei ar fi fost confirmată după deschiderea robinetului și verificarea rețelei. El susține că agentul termic poate fi identificat inclusiv datorită substanței fluorescente adăugate în apă.

„Când am săpat și am deschis robinetul, pentru că ea a fost secționată anume ca să nu avem pierderi inutile de agent termic, s-a văzut clar că este avarie, s-a văzut clar agentul nostru termic de culoare verde, care este vopsit cu o substanță care se numește fluorescină, care este inofensivă pentru mediu”, a explicat șeful Termoelectrica.

Potrivit lui, echipele companiei au identificat zona cu ajutorul unor echipamente speciale și au pregătit toate materialele necesare pentru intervenție.

„Noi știm locul respectiv, plus-minus câțiva metri. Folosim echipamente relativ moderne, acustic, corelator. Oamenii lucrează, trebuie să intervenim. Am pregătit țeavă, coturi, aparate de sudură, tot ce trebuie ca să intervenim acolo”, a spus Razlovan.

„Nu ne atrageți în politică”

Iurie Razlovan a respins și ideea că intervenția Termoelectrica ar avea o componentă politică, după criticile lansate de primarul Ion Ceban.

„Să nu ne atrageți în politică. De căldura noastră beneficiază toți, încă o dată, indiferent de culoare. Politica nu contează. Pur și simplu lăsați-ne să lucrăm”, a declarat directorul Termoelectrica.

Acesta a subliniat că întreprinderea trebuie să asigure continuitatea serviciului, iar eventualele întârzieri în remedierea unei avarii ar putea afecta consumatorii, în special odată cu apropierea sezonului de încălzire.

„Din rețeaua asta se alimentează mai multe instituții”

Razlovan afirmă că rețeaua din zona scuarului Catedralei este una importantă și alimentează mai multe instituții, inclusiv Spitalul de Urgență, școli, grădinițe și alte obiective.

„Rețeaua asta se alimentează Spitalul de Urgență. Se alimentează multe grădinițe, școli, cămine, inclusiv școlile Guvernului. Care grădiniță, apartament sau spital este mai important? Pentru noi, orice apartament este extrem de important. Orice om care beneficiază de serviciul nostru este consumatorul nostru și este important”, a declarat acesta.

Directorul Termoelectrica a precizat că, în acest an, întreprinderea a transmis Primăriei Chișinău peste 400 de notificări privind diferite lucrări, inclusiv intervenții în situații de avarie.

Documentele privind intervenția, publicate

În final, Iurie Razlovan a anunțat că Termoelectrica va publica documentele care, potrivit companiei, demonstrează că municipalitatea a fost informată despre necesitatea intervenției.

„Toate documentele legate de situația asta vor fi publicate pe site, cronologic, cum am scris, cum am notificat, cum ne-am asigurat că respectăm cadrul legal și vrem să lucrăm”, a declarat directorul general al Termoelectrica.

De unde a pornit conflictul între Primăria Chișinău și Termoelectrica

Conflictul a pornit de la lucrările pe care Termoelectrica vrea să le facă în zonă. Compania spune că intenționează să intervină pentru remedierea avariei la rețeaua termică. Primăria susține însă că săpăturile sunt făcute fără permisiune și cere respectarea procedurilor.

Astfel, o avarie la rețeaua termică s-a transformat într-un conflict deschis între reprezentanții administrației municipale, poliție și Termoelectrica, iar situația din scuarul Catedralei rămâne tensionată.

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