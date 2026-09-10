Percheziții la Bălți și Drochia într-o schemă de contrabandă cu țigări și alcool în valoare de 2, 5 milioane de lei care urmau să ajungă în Uniunea Europeană. Trei persoane, vizate în schemă sunt cercetate în libertate.

Potrivit poliției de frontieră, în urma măsurilor de investigație s-a stabilit că țigările contrafăcute ar fi fost fabricate atât în Republica Moldova, cât și în Ucraina, inclusiv sub mărci moldovenești.

Acestea urmau să fie transportate prin contrabandă și comercializate în state ale Uniunii Europene.

Procurorii au efectuat percheziții la Bălți și Drochia

Astfel, au fost efectuate 10 percheziții la Bălți și Drochia. În urma acestora, au fost ridicate peste 650.000 de țigări de cinci mărci contrafăcute și aproximativ 14 tone de alcool etilic, care urmează să fie supus expertizării.

Valoarea totală a mărfurilor ridicate este estimată la peste 2.500.000 de lei.

Țigările și alcoolul au fost indisponibilizate și ridicate.

Trei persoane, vizate, cercetate în libertate

În cadrul investigațiilor sunt vizați trei suspecți, cu vârste cuprinse între 38 și 54 de ani, care sunt cercetați în stare de libertate.

Investigațiile continuă pentru documentarea integrală a schemei și identificarea tuturor persoanelor implicate.