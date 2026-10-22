TikTokerul Nikolai Lebedev, cunoscut în mediul online drept Nekoglai, a fost plasat din nou în Penitenciarul nr. 13. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru, potrivit surselor TVR Moldova.

Nekoglai, în vârstă de 25 de ani, și partenera sa, Polina Dubrova, în vârstă de 21 de ani, cetățeană a Federației Ruse, au fost reținuți la sfârșitul lunii septembrie. Cei doi sunt suspectați de comercializarea drogurilor și de promovarea consumului acestora pe rețelele de socializare.

Pe 21 septembrie, instanța a dispus plasarea lor în arest preventiv pentru 30 de zile.

Deocamdată, nu au fost oferite alte detalii despre decizia Curții de Apel Centru.