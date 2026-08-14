Tinerii din Republica Moldova vor să știe cum să-și gestioneze banii, să economisească și să investească. Însă, atunci când vine vorba însă despre cunoștințe financiare, rezultatele sunt paradoxale. Un studiu prezentat astăzi arată că educația financiară este considerată foarte importantă de tineri, însă doar unul din zece participanți a reușit să răspundă corect la toate întrebările de cunoștințe financiare.

În ajunul Zilei Finanțistului, la Chișinău au fost prezentate rezultatele celei de-a treia ediții a studiului FINEDU, care analizează percepțiile, cunoștințele și comportamentele financiare ale elevilor și studenților din Republica Moldova. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 652 de respondenți și arată că, deși tinerii consideră educația financiară importantă, nivelul cunoștințelor lor rămâne unul mediu.

TINERII VOR EDUCAȚIE FINANCIARĂ, DAR NU O STĂPÂNESC

76% – vor să știe să-și gestioneze banii

69% – consideră importante investițiile

10,7% – au răspuns corect la toate cele 5 întrebări

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Educația financiară a primit un scor de 4,58 din 5 la capitolul importanță. Pentru 76% dintre tineri, aceasta înseamnă gestionarea banilor și economisirea, iar 69% consideră importantă înțelegerea investițiilor. Totuși, atunci când au fost testați la capitolul cunoștințe financiare, rezultatele au fost mai puțin optimiste. Doar 10,7% dintre respondenți au răspuns corect la toate cele cinci întrebări.”

La eveniment au participat și elevi de liceu interesați să afle mai multe despre gestionarea banilor.

„Acest studiu mi-a stârnit cumva curiozitate, aflând de pe rețelele de socializare despre acest eveniment.”

„Educația financiară constituie o bază solidă pentru societate, de aceea, anumite conoștințe, măcar de bază sunt necesare pentru a asigura dezvoltarea societății noastre.”

„Am fost motivată de profesoara mea să fiu aici deoarece economia este un subiect ce mă pasionează și pe care mi-aș dori să îl urmez pe viitor.”

Pentru tineri, contează și modul în care le sunt prezentate informațiile. Potrivit studiului, 67% preferă să învețe despre finanțe din videoclipuri scurte, precum cele de pe YouTube, TikTok și Reels. Familia rămâne însă principala sursă de informare financiară, indicată de 60% dintre respondenți. Inițiatorul proiectului, Max Braga, spune că scopul studiului nu este ca tinerii să știe toate aspectele finanțelor, ci să aibă cunoștințele de bază necesare pentru a lua decizii corecte.

Marius BRAGA, MEMBRU FINEDU: „Scopul nostru nu este ca tinerii să știe tot din educația financiară, trebuie să aibă anumite cunoștințe fundamentale, în baza cărora să poată să deducă mai departe și să înțeleagă niște concepte de bază astfel ca să poată să ia decizii financiare optime.”

Autorii studiului sugerează ca educația financiară să înceapă de la vârste mai mici și să fie predată prin metode atractive pentru tineri – videoclipuri, jocuri, exerciții practice și evenimente interactive. Așadar, tinerii spun că vor să învețe cum să-și gestioneze mai bine banii, iar studiul confirmă că există interes pentru acest subiect. Următorul pas este ca această preocupare să se transforme în cunoștințe financiare aplicabile în viața de zi cu zi.