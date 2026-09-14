A început sezonul virozelor și infecțiilor respiratorii. Săptămâna trecută, în capitală au fost înregistrate peste 800 de cazuri, mai mult de jumătate dintre ele sunt în rândul copiilor. 40 la sută dintre pacienți ajung să fie spitalizați. Datele au fost prezentate la ședința de astăzi a primăriei Chișinău.

Zinaida PAVALENCO, REPREZENTANT AL DIRECȚIEI SĂNĂTATE: „În municipiul Chișinău au fost notificate 851 de boli transmisibile și evenimente de sănătate publică. Compartiv cu 840 de cazuri pentru săptămâna precedenta. Din numărul total de cazuri 53% au fost înregistrate în randul copiilor, de la 0 la 17 ani.”

Și Agenția Națională pentru Sănătate Publică a avertizat despre creșterea semnificativă a numărului de infecții respiratorii. Potrivit unui comunicat de presă, în decursul a doar trei zile - de pe 7 până pe 10 septembrie - au fost înregistrate peste 1 100 de cazuri, ceea ce înseamnă dublu decât în perioada precedentă.

În aceste condiții, specialiștii în sănătate publică recomandă aerisirea încăperilor, igiena mâinilor și izolarea la domiciliu a copiilor cu simptome acute, printre care febră sau tuse puternică.

