Premierul Vasile Tofan spune că a purtat discuții directe cu conducerea Ucrainei pentru ca debitul de apă deversat din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk către Republica Moldova să fie menținut la 50 de metri cubi pe secundă. Declarațiile au fost făcute în plenul Parlamentului, unde șeful Guvernului a venit să ceară instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic.

Tofan a declarat că a discutat despre situația lacului cu premierul ucrainean, președintele Volodimir Zelenski și ministrul Energiei al Ucrainei.

„M-am rugat personal la premierul Korețki, președintele Zelenski și ministrul Energiei Șmîhal”, a spus premierul.

Potrivit lui Tofan, autoritățile ucrainene continuă să asigure un debit de 50 de metri cubi pe secundă, deși aportul de apă în lac este mult mai mic.

Premierul susține că această decizie este legată de relația dintre cele două state și de riscul ca Chișinăul să rămână fără apă.

Nivelul lacului a coborât cu nouă metri

Tofan a explicat că în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk ajung în prezent volume foarte mici de apă.

„În ultimul timp, au intrat câte 22 de metri cubi de apă acolo, pentru că a fost foarte puțină zăpadă în Carpați”, a declarat premierul.

Potrivit acestuia, nivelul apei a scăzut de la aproximativ 120 de metri la 111 metri, iar riscurile tehnologice ar începe deja la cota de 112 metri.

„Nu le dați cel mai bun argument rușilor”

Premierul a relatat că, în discuțiile cu oficialii ucraineni, le-ar fi cerut să mențină deversările pentru a preveni o eventuală criză de aprovizionare cu apă în Republica Moldova.

„Vă rog frumos, nu le dați cel mai bun argument rușilor și să ne lăsați fără apă. O să fie cea mai bună cartă pe care puteți să li-o dați rușilor ca Chișinăul să rămână fără apă”, a spus Tofan că le-ar fi transmis oficialilor ucraineni.

Premierul afirmă că autoritățile de la Kiev au ținut cont de solicitarea Chișinăului și au continuat deversarea la nivelul de 50 de metri cubi pe secundă.

Tofan: Ucraina se confruntă și ea cu riscuri

Potrivit premierului, situația este dificilă și pentru Ucraina, întrucât nivelul apei din lac a ajuns, potrivit acestuia, la un nivel minim istoric.

Tofan a mai spus că scăderea nivelului apei creează riscuri inclusiv pentru orașul Hotin, care se alimentează din acest sistem de apă.

„Chiar sunt foarte recunoscător părții ucrainene că până acum a continuat deversările la acest nivel”, a declarat premierul.

Discuțiile despre debitul de apă de la Novodnestrovsk au loc în contextul în care Guvernul solicită declararea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, pe fondul secetei și al reducerii rezervelor de apă.

Situația hidrologică a Nistrului continuă să fie dificilă

Ieri, autoritățile au menționat că situația hidrologică din bazinul fluviului Nistru continuă să fie dificilă, iar rezerva de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk scade într-un ritm îngrijorător. În primele 20 de zile ale lunii septembrie, în lac au intrat aproximativ 40,3 milioane de metri cubi de apă, în timp ce volumul evacuat a fost de aproape 103,7 milioane de metri cubi. Diferența dintre apa care a intrat și cea evacuată depășește astfel 63 de milioane de metri cubi.

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