Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au publicat clasamentul liceelor după rezultatele finale ale examenului național de bacalaureat 2026. În acest an, 129 de licee au înregistrat o rată de promovare de 100%, iar mai multe instituții au obținut medii generale de peste 9.

Potrivit datelor oficiale, la sesiunea de bacalaureat din acest an au participat 364 de instituții de învățământ, dintre care 312 licee teoretice, 47 de colegii și 5 instituții de învățământ superior.

Dintre acestea, 129 de licee teoretice au înregistrat o rată de promovare de 100%. Totodată, 33 de instituții au reușit să obțină și o medie generală a absolvenților mai mare de 8.

Comparativ cu anul trecut, numărul liceelor cu promovare integrală a rămas aproape neschimbat — 129 față de 130 în 2025. În schimb, a crescut numărul instituțiilor care au depășit pragul mediei generale de 8, de la 23 la 33.

Mai mulți absolvenți au obținut note maxime

Rezultatele finale ale examenului național de bacalaureat 2026 arată o creștere a performanțelor școlare.

Numărul absolvenților care au obținut media generală 10 a crescut de la 89 de elevi în 2025 la 114 în acest an.

De asemenea, s-a majorat și numărul candidaților care au încheiat examenul cu medii de cel puțin 7, 8 și 9.

„Apreciem munca profesorilor și elevilor și vom continua să asigurăm un proces de evaluare corect și obiectiv, care să susțină performanța”, a declarat directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov.

Liceul „Spiru Haret” conduce clasamentul după media la BAC

În topul instituțiilor de învățământ cu cele mai mari medii generale la examenul de bacalaureat 2026 se află:

Liceul Teoretic „Spiru Haret” – media 9,36

Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-PRIM” – media 9,29

Liceul Teoretic Republican „Aristotel” – media 9,14

Pe următoarele poziții s-au clasat:

Liceul „Da Vinci” – media 9,10

Liceul „Prometeu-PROTALENT” – media 8,87

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” – media 8,84

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Ungheni – media 8,81

În top zece au mai intrat liceele „Litterarum”, „Mihai Eminescu” și „Dante Alighieri”.

Peste 18 mii de candidați au susținut examenul

În sesiunea de bacalaureat 2026 au fost admiși 18.437 de candidați. Dintre aceștia:

11.887 au fost absolvenți ai liceelor;

3.917 – elevi din colegii și centre de excelență;

243 – candidați din instituții de învățământ superior;

551 – candidați înscriși în regim de externat;

1.839 – restanțieri din sesiunile anterioare.

Ministerul Educației susține că rezultatele din acest an confirmă o evoluție pozitivă a performanțelor la examenul național de bacalaureat și apreciază efortul elevilor și al cadrelor didactice.