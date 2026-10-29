Peste 2.400 de studenți străini au fost admiși în universitățile din Republica Moldova în acest an de studii, cu peste 120 mai mulți decât anul trecut.

Potrivit Ministerului Educației, tinerii provin din 31 de țări, iar printre cele mai populare specialități se numără Psihologia, Dreptul, Medicina și Stomatologia.

Potrivit datelor preliminare furnizate de universități, în acest an au fost admiși 2.433 de studenți străini. Dintre aceștia, 1.469 urmează programe de licență, iar alți 964 au optat pentru studii de master.

Din ce țări provin tinerii

Tinerii provin din 31 de țări, printre care Tunisia, Statele Unite ale Americii, China, Suedia, Turcia, Danemarca și Azerbaidjan.

Cei mai mulți studenți străini au fost înmatriculați la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Universitatea de Stat din Moldova.

În ceea ce privește domeniile de studiu, tinerii au ales programe din sfera științelor sociale și comportamentale, educației, economiei, sănătății, dreptului, tehnologiilor informației și comunicațiilor, ingineriei și arhitecturii.

Care sunt cele mai solicitate specialități

Printre cele mai solicitate specialități se numără Psihologia, Dreptul, Medicina, Pedagogia preșcolară și Stomatologia.

De asemenea, autoritățile au desfășurat o campanie de promovare a universităților moldovenești în India, considerată o piață cu potențial ridicat pentru atragerea studenților străini.