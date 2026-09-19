Învățământul dual devine tot mai atractiv pentru tinerii din Republica Moldova. 2.757 de elevi au ales în acest an această formă de studii, care le permite să combine pregătirea teoretică în școli profesionale, colegii și centre de excelență cu instruirea practică în cadrul companiilor.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, peste 96% dintre locurile disponibile în învățământul dual au fost ocupate. În același timp, oferta de locuri a crescut cu peste 34% față de anul trecut.

În acest an au fost disponibile 2.866 de locuri, cu 732 mai multe decât în 2025, când au fost oferite 2.134 de locuri.

Dintre cei 2.757 de elevi înmatriculați în sistemul dual, 2.184 vor urma programe de învățământ profesional tehnic secundar, iar 573 – programe postsecundare.

„Învățământul dual le oferă tinerilor șansa să învețe o profesie direct în mediul în care o vor practica. Ei acumulează experiență încă din timpul studiilor, cunosc cerințele reale ale angajatorilor și au perspective mai bune de angajare după absolvire”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Peste 18.000 de tineri, înmatriculați în învățământul profesional tehnic

Datele prezentate de instituțiile de învățământ până la 18 septembrie arată că, în total, 18.159 de tineri au fost înmatriculați în școlile profesionale, colegiile și centrele de excelență din Republica Moldova.

Din cele 19.275 de locuri oferite, au fost ocupate peste 94%. Cele mai solicitate au fost locurile finanțate de stat. La buget au fost înmatriculați 11.789 de elevi, ceea ce înseamnă că au fost ocupate aproape 97% dintre locurile disponibile.

La programele de învățământ profesional tehnic secundar au fost înmatriculate 8.299 de persoane, din cele 8.660 de locuri oferite. Rata de ocupare a ajuns la 95,83%.

Dintre acestea, 8.029 de elevi vor studia la buget, fiind ocupate peste 97% dintre cele 8.267 de locuri finanțate de stat. Alte 270 de persoane au optat pentru studii cu taxă.

La programele de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, desfășurate în colegii și centre de excelență, au fost înmatriculați aproximativ 9.860 de elevi, din cele 10.615 locuri disponibile. Rata de ocupare este de aproximativ 93%.

La acest nivel au fost ocupate 3.760 dintre cele 3.915 locuri bugetare, adică aproximativ 96%. Alte circa 6.100 de locuri cu taxă au fost ocupate, ceea ce reprezintă aproximativ 91% din oferta disponibilă.