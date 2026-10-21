În prag de iarnă, importurile de cărbune au scăzut semnificativ, iar unii comercianți au rămas fără stocuri. Datele prezentate de ministrul Energiei arată că, de la începutul anului, au fost importate cu aproximativ 20 la sută mai puține tone de cărbune decât în aceeași perioadă a anului trecut. Dorin Junghietu spune că războiul a afectat transporturile prin Marea Neagră. Există și alte variante de aprovizionare, dă asigurări ministrul, însă cărbunele adus de la mii de kilometri distanță ar putea fi mai scump.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Conform informațiilor primite de la colegii la Serviciul Vamal, în perioada 1 ianuarie-18 octombrie 2026, în Republica Moldova au fost importate aproximativ 77.000 de tone de carbune, cu aproximativ 19% mai puțin decât în aceeași perioadă, în anul 2025.”

Potrivit datelor prezentate de ministrul Energiei, importurile de cărbune au scăzut de la câteva mii de tone pe lună, la doar 120–130 de tone în septembrie.

IMPORTURILE DE CĂRBUNE

IULIE — 4.700 de tone

AUGUST — 1.500 de tone

SEPTEMBRIE — 120–130 de tone

Potrivit ministrului, cărbunele ajunge în țară atât pe calea ferată, cât și pe apă. Criza de securitate din regiunea Mării Negre ar putea fi unul dintre motivele ce-au afectat transporturile. În același timp, importurile de antracit din Ucraina au scăzut semnificativ, deoarece zăcămintele din Donbas nu mai sunt sub controlul autorităților ucrainene.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Alt factor care potențial influențează și disponibilitatea exporturilor din anumite țări, ar fi că în această vară, în Europa, a fost seceta hidrologică. O parte din țări au repornit capacitățile de producție a energiei electrice pe bază de carbune.”

Ministrul le recomandă importatorilor să caute cărbune și în Polonia, Turcia sau Serbia. Acesta poate fi adus și din Australia, Vietnam sau Canada, însă transportul de la asemenea distanțe ar putea crește costurile.