Un cămin de... milioane. După aproape 80 de ani de la construcție, căminul numărul doi al Universității de Stat din Moldova a fost renovat capital. Studenții vor avea camere mobilate, băi proprii și mai mult spațiu. Lucrările au costat 40 de milioane de lei, iar cazarea începe în această săptămână.

„Și loc este mult pentru că aceasta este o problemă foarte mare când sunt mulți oameni în cameră.”

Camere renovate, mobilier nou și băi proprii. Așa arată acum căminul numărul doi al Universității de Stat din Moldova, după o reparație capitală care a durat doi ani și jumătate.

Anastasia RUSU, STUDENTĂ: „Aici de fapt totul este modern, mobilier nou este vizibil că sunt dulapuri noi. Totul este nou, scaunele. Deci raparația este la cel mai înalt nivel.”

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Căminul este organizat în apartamente cu două sau trei odăi. Fiecare spațiu este mobilat și dotat cu paturi, dulapuri și mese de lucru. De asemenea, studentii au la dispoziție baie și bloc sanitar.”

Xenia DUȘCOVA, STUDENTĂ: „Este foarte, foarte frumos. Totul este modern și ceea ce trebuie pentru un student totul este.”

Pentru acest tânăr, spațiul disponibil este unul dintre cele mai importante avantaje.

„-E foarte bine comparativ cu celelalte cămine, comparativ cu cel în care stau și eu aici e mult mai bine.

-Dar tu unde stai?

-În blocul numărul trei.

-Și acolo cum sunt condițiile?

-Sunt de ultimul nivel.”

După renovare, căminul va putea găzdui 154 de studenți. Numărul locurilor este mai mic decât înainte, deoarece camerele au fost reorganizate pentru a oferi mai mult spațiu și condiții mai bune. Administrația universității spune că până la sfârșitul anului toate locurile ar urma să fie ocupate.

Otilia DANDARA, RECTORUL UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA: „Acum avem 154 de locuri. Sigur că varianta veche a căminului avea mai multe locuri, dar, din considerentul că le-am îmbunătățit condițiile, practic sunt apartamente cu trei camere, două camere și cu o cameră, cu toate utilitățile. Evident că, din considerentul îmbunătățirii condițiilor, s-a micșorat numărul de locuri de cazare.”

Căminul a fost construit la începutul anilor 50, iar de atunci nu a beneficiat de o reparație capitală. Lucrările de renovare au durat 30 de luni și au costat aproximativ 40 de milioane de lei. Banii au fost alocați printr-un proiect finanțat de Banca Mondială, cu contribuția Guvernului, a Ministerului Educației și a universității.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII: „Este al doilea cămin pe care îl inaugurăm în acest an, primul de la Universitatea de Stat. În total, mai avem 19 cămine care sunt la diferite etape în proiectare și ne așteptăm până în 2030-2031 să finalizăm lucrările peste tot.”

La Universitatea de Stat urmează să fie renovat și căminul numărul patru. În prezent, administrația instituției este în proces de selectare a antreprenorului care va executa lucrările. În căminul proaspăt renovat, studenții vor achita între 1.200 și 1.500 de lei lunar, în funcție de numărul persoanelor din cameră. Cei care au o situație socială dificilă pot beneficia de reduceri sau de scutiri de plată.